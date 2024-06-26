«Призывы Вольфовича всем были до лампочки» 26.06.2024, 8:49

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Белорус рассказал, как проходили военные сборы.

Весной этого года около пяти тысяч белорусов из числа военнообязанных призвали на военные сборы в «рамках проверки боеготовности». Проверка продолжалась больше месяца, а учения проходили в том числе на границе с Литвой.

Один из призывников, который там побывал, на условиях анонимности рассказал «Cалідарнасці», как проходили эти сборы и какой была атмосфера среди военнообязанных белорусов.

— Меня периодически «дергают» на эти сборы. В последний раз, весной, я узнал о них сначала из независимых СМИ, — рассказывает Валентин (имя изменено — С.). — А потом мне пришла повестка на работу. Явиться в военкомат нужно было менее, чем через сутки. Так что эти сборы были экстренные.

Из-за этого было много неорганизованности. Например, из Витебской области был очень большой поток людей, некоторые больше суток ждали, пока их отвезут на базу — приходили даже добрые женщины и подкармливали призывников. То же самое было с отъездом — развозили всех больше недели.

«Нас хотят захватить, но мы не сдадимся, мы всем наваляем»

Валентин признается, что стал свидетелем разного рода «бардака» на весенних сборах. И морально, и физически мужчине было сложно весь месяц в качестве призывника.

Собеседник считает, что у властей было две причины, чтобы организовать незапланированные сборы:

— Во-первых, как они сами говорили, «поиздеваться над Литвой и Польшей», показать, что «мы тоже можем». Во-вторых, думаю, они хотели посмотреть, за какой срок можно свезти людей в одну часть и раскидать их по батальонам и подразделениям.

Что касается самих учений, то мужчины, рассказывает Валентин, «отрабатывали тактику», стреляли из пистолета Макарова и автомата Калашникова, и руководство даже не «жалело патронов», как было на предыдущих сборах.

Всего, по словам Валентина, на учениях было около пяти тысяч человек. Из них примерно 500-600 в один из дней собрали на встречу с Александром Вольфовичем.

— Вольфович — это нечто. Нас построили, он приходит и говорит: «Ну что, ребята, покажем литовцам, что мы можем? Пойдем на границу и будем там стоять».

Человек 30 крикнули «Да-а», все остальные просто молчали. Дальше контекст разговора был стандартный: «Нас хотят захватить, но мы не сдадимся, мы всем наваляем». Смотрелось это максимально странно.

«Знали бы вы, что тут происходит, вы бы посмеялись»

Возле места, где жили призывника, поставили глушилку. Из-за этого плохо ловил не только интернет, но и сотовая связь. В моменты, когда интернет все же появлялся, собеседник мог читать новости.

— Иногда я читал про опасения, мол, вдруг вся эта группировка пойдет на границу с Литвой. Мне так смешно было с этого. Думал: знали бы вы, что тут происходит, вы бы посмеялись.

Во-первых, все очень грустно в плане техники. Она старая и необслуженная. Мы на ней ездили небольшие расстояния, и даже в пределах пяти километров ее часто «клинило». То есть 30-50 км она проедет, но 150-200 из двадцати БМП проедут только две-три. Что касается бронетехники, то доедет примерно 10%, а остальное просто поломается.

Армия Беларуси — 30-40 тысяч человек. На такой технике они ничего не решают, это просто пушечное мясо. И это прекрасно понимают все. Тот же Вольфович это осознает. Но им нужна показуха, чтобы напугать людей, которые особо не вникают в происходящее.

Один из сослуживцев выложил ролик в TikTok, мол, «эта техника даже не заведется». Видео набрало несколько тысяч лайков, из-за чего за парнем стали следить. Говорили, что он может сесть и так делать не надо. А потом они стали снимать ролик, как у нас все хорошо в армии, и что мы угроза НАТО.

«Вагнеровец похвалил украинцев, сказал, они хорошо воюют»

Тренировали призывников, рассказывает Валентин, в том числе «вагнеровцы». Их, по словам мужчины, было больше 20 человек. В основном они говорили по теме занятия, но один из них был особенно разговорчив.

— В основном он рассказывал какие-то бытовые вещи. Но было дело, похвалил украинцев, сказав, что они хорошо воюют — получше, чем русские.

Все вагнеровцы жили отдельно на полигоне. Их машины были либо на российских номерах, либо без номеров. И местные гаишники были в курсе, кто едет.

Также вагнеровцы уважают Лукашенко. Например, когда сказали, что приедет Хренин, они сразу: «Ну и что этот Хренин? Вот если б Лукашенко приехал».

«Первые недели спали по два-три часа»

Во время сборов умер один из призывников. По информации источника «Еврорадио», у него оторвался тромб. В Витебском областном военкомате инцидент подтвердили, но без подробностей. Собеседник «Салідарнасці» считает, что умерших было больше.

— Несколько человек. Конечно, все не понимали, что происходит. Если люди умирают, значит, нужно лучше и больше следить за их состоянием, но этого не делали. Из-за этого многим призывникам было страшно.

Вообще, конечно, там многие болели. У людей были хронические заболевания, и из-за условий они обострялись. К тому же было холодно, и многие простыли.

Хотя в некоторых моментах, связанных с медициной, на этих сборах было лучше. Например, на месте можно было сделать даже флюорографию.

Бытовые условия, отмечает мужчина, были разные. Первое время они жили в части — от нее до полигона нужно было идти пешком шесть километров. Потом — в палатках, от них идти было меньше — три км.

— Первые недели из-за неорганизованности была жесть — мы спали по 2-3 часа. Занятия на полигоне были с утра и до семи вечера с перерывом на обед с часу до трех, но и это время мы были на улице, потому что питались на полевой кухне.

Экипировку нам выдали новую, она была неплохой. Но на войне она была бы бесполезной. По словам вагнеровцев, они тратят на экипировку по пять-семь тысяч долларов, а в такой, как дали нам, тяжело бегать.

«Призывы Вольфовича всем были до лампочки»

Атмосферу во время военных сборов мужчина описывает так:

— Все понимали, что сборы проводят из-за войны в Украине. Вот эти призывы Вольфовича всем были до лампочки — у большинства дома семьи, дела, всем не до этого. К тому же, представьте: весна, все отдыхают, а ты в это время занимаешься бессмысленной работой, которая нужна кому-то для показухи. Все это сильно било по моральному состоянию.

Я было уже остыл, но сейчас вспоминаю все это, и мне аж плохо. Просто выдернули из жизни. А этот «тупизм» военных — один говорит одно, другой — второе. Люди построились раз, два, а на третий раз сказали: «Да пошли вы все на**р».

Плюс было тяжело выдерживать всю идеологию, но приходилось терпеть. Все равно я понимаю, что рано или поздно это закончится.

Призывники между собой, вспоминает Валентин, не обсуждали политические темы. Зато обсуждали цены, ситуацию в экономике, зарплаты.

— Я понял, что в регионах с работой все очень грустно — хуже, чем в Минске. И никто не знает, какая на самом деле средняя зарплата в Минске.

Хорошая зарплата для людей — это где-то 2,5 тысячи рублей, но она есть не у всех. В регионах даже у начальников нет таких зарплат, как в Минске.

Ощущение, что санкции работают — было у всех. Раньше люди ездили работать в Европу, а сейчас в Россию, Казахстан, и там платят намного меньше. То есть санкции работают. Люди относятся к этому по-разному: кто-то приспосабливается, а кого-то все устраивает.

После того, как мужчина вернулся со сборов, у него появилось желание уехать из Беларуси. Его подкрепляет еще и усиление контроля за работниками на госпредприятии.

— В любой момент тебя куда-то могут дернуть. И ты не знаешь, куда поедешь, где окажешься. Происходит ужесточение всего, все пытаются контролировать. Страшно, но ты к этому привыкаешь.

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