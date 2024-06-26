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Самое высокое здание Минска достигло 42-го этажа

  • 26.06.2024, 9:04
Самое высокое здание Минска достигло 42-го этажа

Ранее самым высоким считался ЖК «Лазурит».

Главный небоскреб Минска, что в районе «Минск-Мир», «взял» все свои 42 уровня. С 40 до 42 этажей здание «скакнуло» за полтора месяца. Теперь бетонный «контур» закрыт, дело за более приятными глазу горожанина работами, а именно — монтажом фасада, пишет Onliner.by.

Как рассказала в эфире телеканала ОНТ директор компании «Дана Астра» Светлана Щетко, на всех зданиях МФЦ (а это пять стройных «столбиков») впервые в стране будет использована модульная система фасадов. «Это будет панорамное тонированное остекление, которое придаст новый облик кварталу», — отметила специалист.

Работы на МФЦ идут круглосуточно, завершить проект застройщик рассчитывает в 2027 году. «Свечки» рядом будут отведены под бизнес-апартаменты. А вот небоскреб будет включать в себя офисные площади, фитнес-центр, ресторан. На самом верху расположится обзорная площадка (она точно станет местом притяжения).

Сейчас представители застройщика заканчивают разрабатывать концепцию МФЦ, затем они представят ее своему руководству и далее будут защищать перед всеми профильными министерствами. Обещают в первую очередь создать особые правовые условия для бизнеса.

Самым высоким зданием Минска считался ЖК «Лазурит», что на пересечении проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Его высота — 138,6 м вместе со шпилем. Две центральные секции имеют 37 этажей.

ЖК «Парус», что на улице Фрунзенской, имеет 34 этажа, высота составляет 133 м с учетом технических надстроек на крыше и шпиля. Высота уровня крыши — 114 м.

Третье место было у бизнес-центра «Роял Плаза» возле станции метро «Немига». Он построен в 2014 г. Здесь 33 этажа, а высота здания составляет 130 м со шпилем. Зато крыша — на 116 м, так что, если измерять по ней, то «Роял Плаза» обходит «Парус».

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