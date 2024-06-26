закрыть
26 июня 2024, среда, 11:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«За день выиграл $6 тысяч»

3
  • 26.06.2024, 9:24
  • 6,728
«За день выиграл $6 тысяч»

Исповедь белорусского лудомана.

В букмекерских конторах можно делать ставки на все — от футбола до шахмат. Гостей часто не устраивает исход события, и они обвиняют заведение в обмане, но, как ни странно, играть не перестают. Существуют даже ставки случайным образом, как в лотерее, где победители определяются рандомно. Джекпоты растут с каждым следующим игроком. Крупные выигрыши реальны, но встречаются реже, чем хотелось бы. Контингент клубов — зависимые люди, готовые спустить на ставки последние деньги. Они нервничают, кричат, ломают мониторы, ругаются, но не уходят. Проиграв, тут же занимают деньги у других. Сегодня своей историей делится Дмитрий (имя изменено), который попал на удочку и долгое время считал себя особенным в плане удачи. Последние восемь лет находится в зависимости. Он уже потерял все, но и это не стало триггером к тому, чтобы завязать, пишет onliner.by.

Дмитрию 40, и если в 32 он считал себя стрессоустойчивым, добрым, щедрым, эрудированным и порядочным человеком, то теперь, глядя на свое отражение, поражается тому, как зависимость изменила его до неузнаваемости. Иногда Диме хочется поделиться этими мыслями с кем-то — но не с кем. Все друзья и родные отвернулись. Он уже и не помнит, сколько раз пробивал то самое дно, которое казалось ему последним.

— Эта зараза распространилась настолько, что теперь про каждого второго на работе говорят: лудоман, лудоман. Ты теряешь абсолютно все: деньги, работу, отношения, но самое страшное — веру в людей. Вранье становится привычкой, ты врешь даже тогда, когда это не имеет смысла. Вот и весь итог: из доброго и порядочного человека ты превращаешься в тень, в бездушное существо, которое продолжает падать все глубже и глубже.

«Нужно решить вопрос? Сейчас сделаю ставку!»

До игры у Дмитрия была, как он говорит, идеальная жизнь. Он рос в обычной семье с братом и сестрой, всегда хорошо учился в школе и смог поступить в университет без помощи репетиторов, причем на бесплатное. Работал военным, женился и стал отцом. Купил первую квартиру в областном центре, машину. В деньгах особой нужды не испытывал, а про ставки и казино знать не знал, даже не интересовался.

— Товарищ как-то показал мне свой выигрыш, и меня взял азарт: а смогу ли я так? С того момента я начал выигрывать деньги. Ставки на спорт приносили мне деньги, большие деньги. Проигрышей практически не было, за два-три месяца я стал ходить с полными карманами налички. Если моя месячная зарплата тогда была, например, 100 рублей, то в кармане было 1000—2000. За день я мог выиграть годовую зарплату военнослужащего. Я умудрялся превращать 1 рубль в 200 к концу дня.

Начались и проигрыши, но их компенсировали победы. Состояние было такое, что Дмитрий чувствовал себя хозяином жизни. Нужны были деньги на что-то? «Сейчас сделаю ставку — и все решу», — думал он. Получая зарплату, мужчина приумножал ее в 5—6 раз. Однажды за день он выиграл $6000, начав с маленькой суммы, — поцелован Фортуной, не иначе. Ведь Дима не разбирался в спорте, ставил чисто наудачу, и это работало. Деньги выводил и тратил на новые вещи, подарки, телефоны и другие свои «хотелки».

— Не скажу, что, когда я выигрывал, вокруг меня роем вились друзья, но они хотя бы были. Супруга особо не углублялась в то, откуда деньги. Есть — хорошо, нет — плохо. Она не говорила: «Дима, это же риск, не надо». Мама, как только узнала, предостерегала, но я ее не послушал. Я показывал ей все эти выигрыши, но вместо «Супер, класс, сынок!» она лишь предупреждала: «Смотри аккуратнее».

Я показывал, что у меня есть деньги, люди это видели, были в шоке, интересовались. Не скажу, что кто-то пошел по моей стезе, но они видели эти суммы. Это было как сказка, как сон. Выигрыши были, как сейчас помню, по 20 000 рублей. Я делаю четыре ставки по 5000 рублей — и все проигрываю. Обидно, досадно, но ты думаешь: а прикинь, если хотя бы одна зашла? А о том, что проиграл свою годовую зарплату, даже не вспоминаешь. Деньги для тебя обесцениваются, хотя в моменте я мог купить новую машину, сделать ремонт, обеспечить себя одеждой на 10 лет вперед. Не знал меры, не контролировал себя.

Лучше один раз рискнуть и стать королем здесь и сейчас

Аппетиты росли, и Дмитрий начал думать: «А если бы я поставил не 5 рублей, а 200?» Азарт просыпался настолько, что он считал, что лучше один раз рискнуть и стать королем. Дима мог поставить две зарплаты за раз и потерять их, но это особо его не пугало. А затем случился развод, который наш герой очень тяжело переживал. Оставшись один, не обремененный заботами, он только и делал, что играл. Уволился с работы: а зачем работать? Тыкая в экран смартфона, можно получить больше. Ведь он особенный.

— Эйфория была недолгой, год-полтора. Эти ставки влияют на психику и восприятие жизни. Ты не занимаешься собой, не строишь семью, не развиваешь хобби или какие-то навыки, а все свое время уделяешь этой игре. А когда ты еще один, пришел домой, разулся и сразу полез в телефон… Ты не будешь ложиться спать, пока на счету, карточке и в заначке не станет пусто. Только в такие моменты ты как будто просыпаешься. Этот кошмар поглощает настолько, что хочется кричать.

Брат и сестра знают про мои проблемы. Сестра (она у нас старшая) помогала деньгами, чтобы я отдал долги, но я все равно не удержался и часть проиграл. Брат сразу понял, что к чему, и открестился, от него слышны только одни упреки. Но я не держу на него зла, так получилось, что я сам виноват.

Так как удача покинула Дмитрия, теперь он ставил не свои деньги, а чужие: брал кредиты, занимал у тогдашних друзей и знакомых, оформлял на себя микрозаймы на технику и так далее. В определенный момент, когда количество долгов выросло настолько, что платить по ним было невозможно, Дима пошел с повинной к маме. Она была сильно расстроена, а отец поддержал и помог расплатиться. Но разве это что-то меняет?

— Ложь — это неконтролируемый процесс. Ты не делаешь это в муках совести, нет, ты врешь сам себе, у тебя в голове два голоса. Даже если ты никогда в жизни не врал, научишься и даже не покраснеешь. Это симптом зависимости. Остатки совести просыпаются, когда ты все проиграл и вспоминаешь, что деньги нужно отдавать.

Впрочем, из-за вранья люди от него и отвернулись. Бывали такие моменты, когда парень думал, что смерть оградила бы его и родных от этого ужаса. А сколько заявлений в милицию было написано…

— В игру всегда тянули постоянные звонки: ты должен вернуть деньги. Ты берешь $200, которые заработал честным трудом с мыслью «Сейчас я преумножу и отдам», в итоге проигрываешь и снова берешь в долг.

Чтобы хоть как-то побороть зависимость, парень уезжает в другую страну, полагая, что трудности с пополнением счета смогут остановить его голод.

— Посмотрел Европу, был на морях — а мне настолько ровно, не вызывает никаких эмоций. Даже наслаждаясь этими красотами, я думал: «Ты должен денег». Ты в стрессе, тревоге, не спишь нормально, а просыпаешься с мыслями о том, что должен денег. А где их взять? Ответ очевиден. Да, я работал, что-то покупал, что-то отдавал, но большинство все равно проигрывал.

Любовь уберегла от игры. Временно

Спустя несколько лет холостяцкой жизни Дмитрий знакомится с девушкой Светой. Ровно год он не играл, не думал и не страдал из-за долгов. Влюбился. Даже ломки от азартных игр, по его словам, не было.

— Произошел внутренний эмоциональный всплеск, мы хорошо поговорили. Не знаю, что это было, но я вообще перестал играть. Почувствовал себя спокойнее, появились интересы. Мы стали встречаться, я по чуть-чуть отдавал долги, жизнь стала налаживаться. Повсеместная реклама ставок на спорт вызывала у меня иронию. Они не жалеют никакие деньги на маркетинг: все затраты отобьются с лихвой — главное, чтобы люди приходили и играли.

Срыв случился, когда в гости зашел друг и попросил Диму сделать ставку. Наш герой почему-то постыдился признаться товарищу, что в завязке и что от игры у него куча проблем, — наоборот, охотно сделал несколько иксов. Удача, как назло, включалась там, где не надо.

— И я сорвался, снова начал играть — сперва на мелкие суммы, затем крупнее. Постоянная ругань, обманы, бесконечные расхождения. В общем, мы расставались и сходились несколько раз. Все деньги, что были, я проиграл.

— Вы так страдаете, но хоть что-то предприняли?

— Работал за границей, думал, что это обезопасит. Но даже там я нашел способы пополнять счета и играть. Убежать физически не получается. К специалистам обратиться я не могу, так как нет возможности — ни финансовой, никакой.

— Получается, потратить деньги на специалиста и лечение вам жалко, а пойти и проиграть их — нет?

— Получается, что так. Сложно строить планы на жизнь, находясь в этом стрессе. Мне хочется просто работать, построить семью, жить самой обычной жизнью. Мысль, что я скотина, постоянно в голове. Деньги для меня не имеют никакого значения, это просто бумажки. Зависимость — она игровая, то есть, даже когда я выигрывал большие суммы, я не покупал себе дорогие часы, машины, не путешествовал. Ты играешь ради победы.

— Играли бы на счет, без денег, раз никакой разницы нет.

— Тогда нет эйфории, что ты выиграл у кого-то конкретного.

— Сколько вы зарабатываете?

— Я занимаюсь ремонтами, в Беларуси на этом можно спокойно иметь тысячу-полторы долларов, оно у меня где-то так и выходит. Гложет то, что, работая, можно за год отдать все долги (около $10 тыс. — Прим. Onlíner). Но год же ждать никто не хочет, всем нужно вчера. Из-за этой спешки и идешь делать ставки. Я себя ставлю на место людей, которым должен, и ненавижу себя, просто проклинаю. Нет такого, что мне пофиг на них, — нет, я грызу себя каждый день. Это невыносимо, кажется, лет на 20 я свою жизнь уменьшил.

Здоровый детина — мало того, что себя загнал, еще и людей подставляю. Боль на сердце аж разрывает внутри. Я мужик, 40 лет, но ничего не добился. Все, что у меня было, потерял в одночасье. Последние восемь лет — это не жизнь, это сон.

— Вы реально считаете себя здоровым?

— Я понимаю, что это болезнь, но есть чувство вины, ведь все было хорошо, брат же не стал таким. Смысл жизни — победить эту зависимость и помогать людям. Мне хочется наладить отношения с семьей, с девушкой. Не нужна роскошь, виллы, дачи. Я обычный парень и хочу самой обычной жизни, без игр.

— Планы хорошие, а когда вы последний раз играли?

— Вчера, слил 50 рублей. Понимаю, что дурак, но не хватает решимости, наверное. Недавно мне исполнилось 40, и бывшая девушка пожелала, чтобы с этого дня начался чистый лист моей новой жизни.

— И как вы ответили?

— Я сказал, что надеюсь на это.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский