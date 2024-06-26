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Кабаева не смогла перекрестить спортсменку и стала посмешищем

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  • 26.06.2024, 9:30
  • 12,694
Кабаева не смогла перекрестить спортсменку и стала посмешищем

Видеофакт.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева опозорилась. На спортивных состязаниях, где россиянка сопровождала свою подопечную, она попыталась перекрестить участницу и сделала это неправильно.

На странные движения Кабаевой указали сами россияне, которые следили за ходом соревнований. Видео сняли перед выступлением на Играх БРИКС.

Перед тем, как подопечная Кабаевой Маша Борисова начала свое шоу, камеру навели на ее тренершу. Кабаева сложила два пальца – большой и указательный – махая ими в воздухе.

Россияне обратили внимание, что «христианка» неправильно выполняет жест, ведь держать в таком положении нужно три пальца. Кроме этого, она начертила крест в направлении спортсменки четыре раза.

«Православные крестятся, сложив 3 пальца», «Крестят так-то слева направо. Муженек вроде бы верующий», «Четыре раза – это чтобы наверняка?», – написали комментаторы.

Кстати, на пальце Кабаевой можно заметить обручальное кольцо, которое она начала носить в прошлом году. О муже олимпийской чемпионки ничего неизвестно.

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