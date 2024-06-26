«Россия с самого начала готовила «план Б» по Харькову» 26.06.2024, 9:50

4,908

Военный эксперт объяснил замысел врага.

Россия, вероятно, изначально готовила так называемый «план Б» по Харьковщине, который предусматривал создание санитарной зоны в районе. Такой запасной сценарий РФ готовила на случай, если не удастся вклиниться глубже в украинскую линию обороны и уйти вглубь Харькова.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Российские пропагандисты при таком сценарии могли бы заявить, что соответствующая санитарная зона была якобы создана для того, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области.

«Казалось бы, беспроигрышный вариант пропагандистский. Сказать, что так и было задумано. На Харьков никто и не шел. Их цель была – узкая полоса, которую сейчас контролируют. Но если эта санитарная зона была для того, чтобы прекратились обстрелы Белгородской области, то они не прекратились. По военным объектам туда как летело, так и будет лететь», – заявил Мусиенко.

Эксперт также отметил, что в Харьковской области украинские защитники продемонстрировали эффективные действия, а также Украина ощутила поддержку стран Запада.

«Было четко очерчено разрешением бить по территории России, что это такие своеобразные красные линии для Путина. Если бы Путин пошел дальше, или если он пойдет дальше, если попытается перебросить туда силы и расширить наступление, я практически уверен, что США позволят нам бить на более дальнюю территорию. Потому что это так не работает, это были сознательные красные линии от наших партнеров», – добавил Мусиенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com