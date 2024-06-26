Белорус продал автомобиль за токены из финансовой пирамиды, а потом пошел в суд 4 26.06.2024, 9:48

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Что было дальше.

Суд Оршанского района и Орши рассмотрел гражданское дело о расторжении контракта купли-продажи автомобиля и его возврате. Продавец авто получил оплату в токенах, которые были задействованы в создании финансовой пирамиды в Беларуси, сообщает пресс-служба суда.

Продавец, обратившийся в суд, объяснил, что с 2021 года он был клиентом онлайн-системы, а ответчица являлась её администратором. В ходе переговоров он выразил желание продать свой Chevrolet Cruze 2011 года за 8000 долларов, на что она предложила приобрести его за токены Snytcoin на сумму, равную 10 000 долларов.

Договор купли-продажи был подписан 24 июля 2021 года. До его заключения женщина перевела продавцу 4500 токенов, что по курсу системы соответствовало 10 125 долларам, но попросила указать в договоре стоимость авто в размере 2500 белорусских рублей. После подписания документов мужчина передал ей автомобиль с ключами и документацией, не получив наличных.

Впоследствии продавец узнал, что онлайн-система, в которой он участвовал, оказалась финансовой пирамидой и мошеннической схемой. Основатель системы скрылся из Беларуси с деньгами клиентов, после чего клиенты начали расторгать договоры и возвращать имущество, приобретённое за токены.

Продавец предложил ответчице добровольно расторгнуть договор, но она отказалась, что привело его к обращению в суд. Суд постановил расторгнуть договор, указав, что токены Snytcoin, включая криптовалюту, не признаются в Беларуси платёжным средством и не были размещены на платформах резидентов Парка высоких технологий.

Ответчица обязана возместить продавцу судебные издержки. Стоит отметить, что жалобы на финансовую пирамиду с использованием Snytcoin начали поступать массово в 2022 году.

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