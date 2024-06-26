Какими пневмониями болеют этим летом в Беларуси
- 26.06.2024, 9:53
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Минздрав попытался оправдаться.
Более половины пневмоний в Беларуси сейчас вызваны микоплазмами. Кроме этого, медики фиксируют воспаление легких из-за сочетания микоплазмов, рино-, бокавирусов, метапневмовирусов и аденовирусов, сообщает Минздрав.
Как правило, заболевание протекает в более легкой форме, это пневмония средней степени тяжести. При ней не нужна интенсивная терапия, а также искусственная вентиляция легких.
Заболевание передается воздушно-капельным путем.
Заместитель министра — главный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай рассказала, что микоплазменную пневмонию чаще всего выявляют у детей старше пяти лет и подростков.
При этом на прошлой неделе был подъем в Гомельской и Витебской областях, сейчас якобы - снижение.
Ранее сообщалось, что в двух белорусских городах больницы переполнены пациентами с пневмонией.