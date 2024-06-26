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Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске

  • 26.06.2024, 10:05
  • 1,426
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске

До 43 тысяч долларов.

В пригороде Минска еще можно найти квартиры дешевле 40 тысяч долларов, а вот в черте города таких уже не осталось. Realt подобрал 5 бюджетных вариантов до 43 тысяч долларов. Это однушки в трех районах Минска.

Улица Голодеда (Заводской район)

Дом на Голодеда, 53/2 пятиэтажный. Его построили в 1968 году. На первом этаже продается однушка в 24 м². Кухня занимает 5,5 м².

В квартире отдельная жилая комната. В окнах стоят стеклопакеты с профилем ПВХ.  Напольное покрытие - линолеум. В прихожей есть шкаф-купе.

Санузел тут совмещенный. 

Дом стоит во дворах. Между ним и дорогой располагается одно здание. По другую сторону улицы находится Чижовское водохранилище. 

Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов. Метр — 1 667 долларов. 

Улица Карла Либкнехта (Московский район)

Трехэтажный дом на Либкнехта, 79 был построен в 1957 году. Здесь на втором этаже продается квартира площадью 26,8 м². Кухня — 5,2 м².

Квартира нуждается в ремонте. Упрощает работу то, что она практически пустая. Потолки здесь достигают 3 метров.

Санузел — совмещенный. Есть открытый балкон с выходом из кухни.

Станция метро «Грушевка» находится в 10 минутах ходьбы.

Цена однушки — 40 тысяч долларов. Один квадратный метр обойдется в 1 493 доллара.

Переулок Уральский (Партизанский район)

Однокомнатная квартира продается в доме на Уральском переулке, 3. Она располагается на четвертом этаже пятиэтажки 1962 года постройки. В 2023 году в доме прошел капремонт. Общая площадь квартиры — 30,66 м². Кухня занимает 6,12 м².

В квартире установлены окна ПВХ, счетчики учета газа и воды, заменены трубы по стояку. 

Санузел тут совмещенный. Балкона нет.

До станций метро «Площадь Победы» и «Тракторный завод» всего несколько остановок на трамвае.

Стоимость квартиры — 41 500 долларов. Метр — 1 354 доллара.

Улица Жилуновича (Заводской район)

Пятиэтажка на Жилуновича, 47 была возведена в 1965 году. Квартира продается на последнем этаже. Ее площадь - 29,7 м². Кухня — 6 квадратных метров.

Однушка нуждается в ремонте. Окна тут выходят на две стороны. На полу лежат деревянные доски.

Санузел — совмещенный, с окном в кухню. Балкона нет, но покупателям достанется еще и место в подвале.

До станции метро «Партизанская» около 10 минут ходьбы. Рядом есть магазины, детский сад и кинотеатр.

Квартира стоит 42 800 долларов. Метр — 1 441 доллар.

Улица Селицкого (Заводской район)

Продается квартира на Селицкого, 97 — микрорайон Шабаны. Она располагается в девятиэтажке 1990 года постройки. Общая площадь квартиры — 33,8 м². Кухня занимает 7,1 м².

В квартире отдельная жилая комната. На полу тут лежат линолеум и плитка. В оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем из ПВХ. В Остаются после покупки кухонная мебель с газовой плитой.

Санузел тут раздельный. Также есть застекленная лоджия.

В шаговой доступности расположены детский сад, школа. В трех остановках находится станция метро «Могилевская».

Квартира обойдется в 42 тысячи долларов. Метр — 1 243 доллара.

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