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Слепой, громкий и глупый: украинские военные осмотрели «танк-черепаху»

  • 26.06.2024, 10:05
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Слепой, громкий и глупый: украинские военные осмотрели «танк-черепаху»

В Forbes раскрыли детали.

Российские оккупанты этой весной разработали новый вид транспортного средства - танк-черепаху. Таким способом захватчики решили бороться с атаками беспилотников.

Как говорится в материале Forbes, это бронированный танк с минно-разрывными роликами и самодельной броней, напоминающей сарай. Эти конструкции призваны защитить экипаж от дронов.

Оптимизм обманчив

Украинцы быстро прозвали эти машины «танками-черепахами». Десятки из них появились вдоль всей линии фронта.

Через два месяца после дебюта черепахового танка россияне все еще строят копии во фронтовых мастерских - и по крайней мере один полк просит пожертвований у россиян, чтобы завершить работу.

«Мы очень счастливы», - сказал один российский танкист из 218-го танкового полка на юге Украины в видео для россиян, в котором благодарил за донаты.

Издание отмечает, что оптимизм танкиста заметен, но, возможно, обманчив. 218-й танковый полк ведет наступление на юге Украины с целью отвоевания Старомайорского и Урожайного.

Многомесячная кампания принесла умеренные успехи, но стоила 218-му танковому полку и другим подразделениям десятков машин, в том числе по крайней мере одного танка-черепахи T-72, который неоднократно подвергался ударам беспилотниками FPV.

Это не была единичная потеря. Как это часто бывает на войне, украинцы быстро адаптировались к черепаховым танкам. Они наносили удары по самодельным машинам артиллерией, ракетами и гранатами с воздуха - и даже теми самыми минами и беспилотниками, против которых борются танки-черепахи.

Комментарии российского танкиста должны положить конец любой длительной дискуссии о назначении концепции черепахового танка.

«Мы создаем танки, которые будут идти впереди, чтобы разминировать и атаковать врага», - сказал он.

Но многочисленные видео подчеркивают, насколько громоздкими на самом деле являются эти танки. Они созданы буквально из кусков различных материалов.

«Слепой, громкий и глупый»

Во время тщательного осмотра танка-черепахи Т-62, захваченного 22-й механизированной бригадой украинской армии вместе с двумя экипажами в начале июня, украинский подполковник Сергей Мисюра перечислил недостатки машины.

«У водителя видимости почти нет. Башня танка закреплена на месте. Боеприпасов нет, а главная пушка даже не стреляет», - сказал он.

По словам Мисюры, единственное новое оборудование на 60-летнем бронированном Т-62 - это современная радиостанция и комплект радиопомех для защиты от беспилотников. Стоит отметить, что средства помех не помешали беспилотникам FPV уничтожать эти танки.

Украинский танкист, который отвозил трофейную машину к украинским линиям, рассказал о грохоте и дыме, который выпускал Т-62 1960-х годов. Мисюра сказал, что танк-черепаха - это «чудо современной российской техники, слепой, громкий и глупый».

«Это оборудование нужно снять с эксплуатации, а не вводить в действие», - сказал украинский танковый водитель.

Но из-за того, что над головой россиян кишит все больше лучших украинских беспилотников, а землю покрыло бесчисленное количество мин, россияне вынуждены воевать «черепахами» из-за отсутствия лучшей альтернативы.

«Мы будем продолжать все это добавлять и сваривать. Благодаря вам, мы уже много сделали. Победа будет за нами», - говорит радостный российский танкист донатерам в своем видео.

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