Старые белорусские рубли опять в ходу?
- 26.06.2024, 10:13
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В Германии им нашли необычное применение.
В Германии зарегистрирован еще один случай мошенничества с использованием вышедших из употребления белорусских банкнот. О нем рассказала полиция города Услар земли Нижняя Саксония, пишет сайт «Беларусь и мир».
Инцидент произошел в субботу 15 июня в промежутке от 20:10 до 20:40 на шоссе L 554 между населенными пунктами Ферлихаузен и Оффензен.
Двое неизвестных под предлогом экстренной ситуации остановили машину с 27-летним водителем из города Бамберг и обменяли ему купюру в 500 рублей на меньшую сумму в евро.
По словам потерпевшего, транспортным средством преступника был автомобиль Audi темного цвета.
Теперь правоохранители ищут свидетелей, имеющих какую-либо относящуюся к делу информацию.