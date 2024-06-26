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Старые белорусские рубли опять в ходу?

  • 26.06.2024, 10:13
  • 3,168
Старые белорусские рубли опять в ходу?

В Германии им нашли необычное применение.

В Германии зарегистрирован еще один случай мошенничества с использованием вышедших из употребления белорусских банкнот. О нем рассказала полиция города Услар земли Нижняя Саксония, пишет сайт «Беларусь и мир».

Инцидент произошел в субботу 15 июня в промежутке от 20:10 до 20:40 на шоссе L 554 между населенными пунктами Ферлихаузен и Оффензен.

Двое неизвестных под предлогом экстренной ситуации остановили машину с 27-летним водителем из города Бамберг и обменяли ему купюру в 500 рублей на меньшую сумму в евро.

По словам потерпевшего, транспортным средством преступника был автомобиль Audi темного цвета.

Теперь правоохранители ищут свидетелей, имеющих какую-либо относящуюся к делу информацию.

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