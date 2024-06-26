США отреагировали на выдачу МУС ордеров на арест Шойгу и Герасимова 26.06.2024, 10:19

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Вашингтон поддержал ряд международных расследований.

Государственный департамент США поддерживает международные расследования преступлений Российской Федерации в Украине. В частности, речь идет и о деле, в рамках которого Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа США Мэтью Миллера на брифинге в Вашингтоне.

Журналисты попросили американского чиновника отреагировать на выдачу 25 июня Палатой предварительного производства МКС на арест Шойгу и Герасимова, и раскрыть важность данного решения.

«Мы четко дали понять, что российские войска совершили зверства во время их незаконного вторжения в Украину, и что за эти зверства должна быть возложена ответственность. Мы поддерживаем ряд международных расследований преступлений России в Украине, включая проводимое МКС», - заявил представитель Госдепа.

Вместе с тем Миллер не стал раскрывать подробности относительно помощи международным институтам со стороны Штатов в проведении расследования по этому делу.

«Как я уже сказал, мы поддерживаем расследование, которое проводит МКС, а также другие расследования по привлечению к ответственности. Но с точки зрения частных обменов (информации, - ред.), я думаю, что я сохраню их частными», - отметил он.

Напомним, вчера Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест бывшего российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.

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