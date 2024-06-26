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Ученые нашли на одной из планет Солнечной системы слой алмазов

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  • 26.06.2024, 10:34
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Ученые нашли на одной из планет Солнечной системы слой алмазов

Его толщина несколько километров.

Новое моделирование показало, что на Меркурии углерод мог превратиться в слой алмазов в несколько километров, который находится под корой планеты, пишет IFLScience (перевод —«Фокус»).

По словам ученых, Меркурий мог бы светить в ночном небе Земли очень ярко, потому как находится максимально близко к Солнцу. Но его светимость составляет всего 9%. Согласно данным космического аппарат MESSENGER, такое происходит потому, что большая часть поверхности планеты покрыта большим количеством графита.

Как оказалось, на Меркурии содержится углерода примерно в 100 раз больше, чем на Земле, и этого вполне достаточно, чтобы затемнить целую планету.

Такое содержание графита указало ученым на то, что углерод присутствовал на планете и во время ее формирования, а не был принесен на Меркурий с астероидами.

Ученый из Китайского центра передовых исследований науки и технологий высокого давления Юнцзян Сюй пытается выяснить, что произошло со всем этим углеродом, когда Меркурий разделился на ядро и кору из первоначального раскаленного «супа».

Сюй предполагает, что изначально на Меркурии было еще больше углерода. Но в самом начале формирования планеты, когда ее поверхность состояла из океана магмы, такие газы как углекислый газ и метан улетучились.

«Обилие графита в коре Меркурия указывает на то, что планета была в насыщенной углеродной фазе во время формирования ядра и кристаллизации магматического океана», — говорит Сюй.

Но из одного углерода не получатся алмазы, для их создания также требуется немалое давление. В это же время, Меркурий является наименьшей планетой Солнечной системы с низкой гравитацией. Поэтому долго время считалось, что давление в древнем магматическом океане и мантии Меркурия было недостаточным для создания алмазов. Ученые полагали, что углерод просто остался плавать на поверхности древнего океана в форме графита.

Но новые модели гравитационного поля Меркурия ставят под сомнение такие утверждения. Авторы исследования подвергли образцы элементов, которые могли быть на Меркурии в период его формирования, воздействию 7 гигапаскалей при температуре почти 2000°C.

Ученые полагают, что по мере формирования твердого внутреннего ядра Меркурия углерод был вытеснен наружу. Во время именно этого процесса на планете мог сформировать слой алмазов толщиной в несколько километров.

Высокие температуры могли выжечь верхние части слоя углерода до графита. Неизвестно, сколько было потеряно углерода в ходе этого процесса, но исследователи считают, что большая часть алмазов могла бы сохраниться между ядром Меркурия и его силикатной мантией. Проводимость этого алмазного слоя могла способствовать созданию магнитного поля Меркурия.

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