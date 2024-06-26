Политолог: У Китая есть специальная «папочка» на Лукашенко

Политолог: У Китая есть специальная «папочка» на Лукашенко2
- 26.06.2024, 10:45
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Диктатор максимально навредил отношениям Беларуси и Китая.
Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале пишет об отношении Китая к Лукашенко. Диктатора в КНР явно недолюбливают:
— Лукашенко рассказывает, как, будучи депутатом, летал в Китай. Это было в январе 1992 года. На обратном пути он украл у стюардессы фены, получил по морде и всю обратную дорогу хныкал.
Старожилы дипломатической службы помнят, как в 2010 году Лукашенко отказывался встречаться с тогда еще заместителем председателя КНР Си Цзиньпином. Считал, что это не его уровень. С трудом уговорили.
В апреле 2019 года Лукашенко, как пишет Болкунец, устроил дипломатический скандал на II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине:
— Он досрочно покинул мероприятие, не дождавшись окончания, чем страшно оскорбил товарища Си.
Лукашенко просто сбежал в Минск и оставил вместо себя завхоза.
Поведение гостя было расценено как знак неуважения в адрес Китая и лично Си Цзиньпина.
На третий международный форум «Один пояс, один путь», который проходил октябре 2023 года в Пекине, Лукашенко не пригласили. Тогда приехали представители 110 стран, среди которых лидеры 28 государств.
Все это есть в специальной папочке, которую бережно ведут китайские товарищи.
Лукашенко нанес огромный вред отношениям Беларуси и Китая.