Политолог: У Китая есть специальная «папочка» на Лукашенко 2 26.06.2024, 10:45

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Диктатор максимально навредил отношениям Беларуси и Китая.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале пишет об отношении Китая к Лукашенко. Диктатора в КНР явно недолюбливают:

— Лукашенко рассказывает, как, будучи депутатом, летал в Китай. Это было в январе 1992 года. На обратном пути он украл у стюардессы фены, получил по морде и всю обратную дорогу хныкал.

Старожилы дипломатической службы помнят, как в 2010 году Лукашенко отказывался встречаться с тогда еще заместителем председателя КНР Си Цзиньпином. Считал, что это не его уровень. С трудом уговорили.

В апреле 2019 года Лукашенко, как пишет Болкунец, устроил дипломатический скандал на II Форуме международного сотрудничества «Пояс и путь» в Пекине:

— Он досрочно покинул мероприятие, не дождавшись окончания, чем страшно оскорбил товарища Си.

Лукашенко просто сбежал в Минск и оставил вместо себя завхоза.

Поведение гостя было расценено как знак неуважения в адрес Китая и лично Си Цзиньпина.

На третий международный форум «Один пояс, один путь», который проходил октябре 2023 года в Пекине, Лукашенко не пригласили. Тогда приехали представители 110 стран, среди которых лидеры 28 государств.

Все это есть в специальной папочке, которую бережно ведут китайские товарищи.

Лукашенко нанес огромный вред отношениям Беларуси и Китая.

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