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«С такой логикой скоро будут лишать водительских прав»

  • 26.06.2024, 10:50
  • 1,198
«С такой логикой скоро будут лишать водительских прав»

Почему власти взялись за нотариусов.

Минюст опубликовал новые правила для нотариусов, которые вступают в силу с 11 июля. Теперь лицензии можно лишиться за «неправильную» подписку в интернете или комментарий. Также запрещено обсуждать деятельность госорганов.

«Следуя такой логике лукашистов, скоро будут лишать водительских прав за несогласие с режимом или критику коммунальщиков. Лукашисты уже давно забрали у белорусов большую часть прав. Оставили только обязанность зарабатывать диктатуре деньги», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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