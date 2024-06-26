«С такой логикой скоро будут лишать водительских прав»
- 26.06.2024, 10:50
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Почему власти взялись за нотариусов.
Минюст опубликовал новые правила для нотариусов, которые вступают в силу с 11 июля. Теперь лицензии можно лишиться за «неправильную» подписку в интернете или комментарий. Также запрещено обсуждать деятельность госорганов.
«Следуя такой логике лукашистов, скоро будут лишать водительских прав за несогласие с режимом или критику коммунальщиков. Лукашисты уже давно забрали у белорусов большую часть прав. Оставили только обязанность зарабатывать диктатуре деньги», — пишет читатель сайта Charter97.org.