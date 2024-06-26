Шрапнель разорвалась над Госдумой
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 26.06.2024, 10:53
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Как говорил герой известного фильма, «меня терзают смутные сомнения».
Новость о выдаче МУС ордера на арест Герасимова и Шойгу шрапнелью разорвалась сегодня над бедовыми головами депутатов Госдумы. Вздрогнув, пригнувшись, выкатили они из запасников законопроект – защитный «мангал» для избранников Кремля. Навесили его на думско-«сенатскую» «броню».
Суть предложения – депутаты и «сенаторы» должны согласовывать зарубежные поездки с руководством. Это анекдот. Новые «крепостные» по должности. Захотел поехать за рубеж, пошел к барину Володину или барыне Матвиенко кланяться: «Отпусти, батюшка (матушка), дай вольную, виллу хочу проведать! Не покрылся ли тиной бассейн».
В пояснительной записке, конечно, выражена забота о драгоценных законодателях: «Необходимо учитывать, что против ряда депутатов Госдумы и сенаторов РФ в государствах, которые попадают под юрисдикцию МУС или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела».
Да уж. Можно подумать, что прожженные депутаты-«сенаторы» не знают, где против них возбуждены дела и за просто так сунут голову «в пасть тигру».
Нет ли в проекте закона иного – опасения, что кто-то из избранников, наскучив законотворчеством, может сбежать из великой державы-победительницы? Продав врагу ценнейшие сведения за прощение и дозволение пользоваться своими богатствами?
В общем, как говорил герой известного фильма, «меня терзают смутные сомнения».
Телеграм-канал «СерпомПо»