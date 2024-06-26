Как выглядят украинские военные, вернувшиеся после пыток в российском плену 1 26.06.2024, 10:58

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Фотофакт.

Государственная пограничная служба опубликовала фото украинских военных, которые накануне, 25 июня, вернулись в Украину из российского плена.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, вернувшихся домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также - защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, находившиеся на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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