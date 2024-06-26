закрыть
26 июня 2024, среда, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядят украинские военные, вернувшиеся после пыток в российском плену

1
  • 26.06.2024, 10:58
  • 1,496
Как выглядят украинские военные, вернувшиеся после пыток в российском плену

Фотофакт.

Государственная пограничная служба опубликовала фото украинских военных, которые накануне, 25 июня, вернулись в Украину из российского плена.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Напомним, 25 июня еще 90 украинцев вернулись домой из российского плена.

Среди людей, вернувшихся домой: воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Также - защитники Мариуполя и ЧАЭС. Воины, находившиеся на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский