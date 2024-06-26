«Мисс Беларусь-2023» призналась, что «публично опозорилась» 26.06.2024, 11:01

Элеонора Качаловская

Из-за вопроса об авторе пьесы «Паўлінка».

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2023» Элеонора Качаловская в эфире «Беларусь 1» объяснила, почему не смогла ответить на вопрос об авторе пьесы «Паўлінка» в финале конкурса, пишет «Комсомолка».

— В ту секунду у меня просто рухнул мир. Это такой огромный публичный позор.

Она призналась, что для нее является загадкой, почему судьи конкурса простили ей момент интеллектуальной викторины, когда она не смогла ответить на вопрос: «Кто написал «Паўлінку».

Элеонора добавила, что, с одной стороны, пришло понимание, что она окончила университет культуры и искусства, писала по «Паўлінцы» театральный дневник.

— И в какую-то секунду, когда тебя в лоб спрашивают простейший вопрос, который, как потом писали в комментариях, должен знать каждый белорус, ты падаешь в лужу, садясь в нее всем телом. И отвечаешь: «Не знаю». Вот это был мой ответ.

Она добавила, что не ответила на вопрос по причине обычной растерянности.

— Наверное, моментная глупость, оцепенение от ситуации и невозможность собраться, быть в себе уверенной, в своих знаниях и сказать: это Янка Купала.

Мисс Беларусь в интервью рассказала о хейте, с которым столкнулась после конкурса.

— Мне попадались люди в 90% адекватные, хорошие, которые, наверное, более с положительной стороны ко мне обращались. И буквально 10% — это те, кто хотел высказать свое мнение. Пожалуйста, это их мнение, и они имеют на это право. Я не воспринимала это как агрессию, как хейт.

Качаловская также призналась, что в первые месяцы после победы в конкурсе боялась брать в руки телефон и заходить в социальные сети.

— Заходишь в социальную сеть и боишься увидеть какое-то гневное письмо или агрессию на родителей, на близких людей. Вот боялась больше, когда затронут что-то очень родное и близкое, — призналась Мисс Беларусь — 2023.

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