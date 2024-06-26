Белорусские врачи заявили о всплеске сердечно-сосудистых заболеваний после коронавируса 2 26.06.2024, 11:07

В больницах обращали внимание в основном на легкие.

Директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская вспомнила, как в начале пандемии COVID-19 ей звонили канадские коллеги и рассказывали о высоких показателях поражения сердечно-сосудистой системы. В то время в белорусских учреждениях основное внимание уделялось патологиям легких, так как именно они были причиной значительной смертности.

«В итоге [после пандемии] мы имеем проблемы с центральной нервной, сердечно-сосудистой, иммунной системами. Очевидна более высокая заболеваемость обычными вирусными инфекциями в постковидный период. Не зря в медицине ввели термин «постковидный синдром», — отметила Митьковская в интервью на «Беларусь 1».

По словам врача, постковидный синдром характеризуется такими проявлениями, как слабость, снижение памяти, выносливости физических нагрузок, аритмия.

Митьковская дала рекомендации людям, болевшим ковид. В первую очередь — вести здоровый образ жизни:

«Человек должен прекратить курение, меньше употреблять алкоголь, больше двигаться, бывать на свежем воздухе. Это банальные вещи. Попробуйте их реализовать».

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