Как ситуация в Дагестане повлияет на Путина? 26.06.2024, 11:10

Напряжение не исчезает.

В интервью «Главреду» заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал, как ситуация в Дагестане влияет на позиции Путина.

Он отметил, что с одной стороны, она выгодна Путину.

«Люди не очень любят теракты. Независимо от ваших взглядов, вы слышите выстрелы, ваша жена или мать на улице, вы за них переживаете, то есть проецируете ситуацию на свою семью. Поэтому здесь действия силовиков, наоборот, могут встретить поддержку», - говорит Сергей Данилов.

Он также добавляет, что с другой стороны, напряжение с мусульманскими мигрантскими ячейками не исчезает.

«На них начинают давить, держать в нечеловеческих условиях - фактически их репрессируют и заставляют идти на войну против Украины. Такие теракты служат образцом того, что и так можно, и открывают поле для людей с, возможно, небольшой фантазией, но глубоким чувством обиды на несправедливость со стороны властей РФ по отношению к ним. А это может иметь повторение», - подчеркивает замдиректора Центра ближневосточных исследований.

По его словам, можно предположить, что при слишком резкой реакции российских властей ситуация способна перерасти в религиозные протесты внутри РФ.

«До этого еще рано, но шанс есть, хотя и не стопроцентный», - подытожил Данилов.

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