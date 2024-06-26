Ответ Кремлю: Сербия отказалась перекрывать каналы передачи своего оружия Украине 1 26.06.2024, 11:20

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Сербские военные заводы работают в три смены.

Премьер-министр Сербии и глава правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Милош Вучевич выступил против ограничения продажи оружия западным странам, несмотря на то, что они могут отправлять его Украине в рамках военной помощи, пишет The Moscow Times.

«Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию или США. Производство оружия и боеприпасов не является чем-то запрещенным и аморальным, хотя оружие может использоваться там, где идут боевые действия», — сказал Вучевич. При этом он подчеркнул, что продажа оружия не является помощью Сербии одной из сторон в военном конфликте в Украине.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в разговоре с Financial Times подтвердил, что в последние два–три года страна увеличила экспорт боеприпасов примерно на 800 млн евро, а часть поставок западным странам могла попасть в Украину. Вместе с тем Вучич подчеркнул, что его главными обязанностями является забота о собственной стране и народе, а не контроль за тем, куда попадают боеприпасы после продажи.

Сербский лидер также отметил, что экспорт оружия является возможностью для развития бизнеса в стране. При этом он отказался принимать чью-либо сторону в военном конфликте в Украине.

После этого в Кремле заявили, что «будут разбираться» с Белградом по поводу поставок оружия Украине. В российском МИДе сообщили о начале переговоров с сербской стороной по вопросу безопасности.

О том, что оборонные заводы Сербии перевели на работу в три смены после начала войны в Украине, чтобы производить боеприпасы для Киева, ранее говорили источники «Коммерсанта» в Белграде. До этого о поставках сербского оружия в Украину писало агентство Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».

Занимавший тогда пост министра обороны страны Милош Вучевич в ответ на это заявил, что «Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне». «Кто-то, очевидно, хочет дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать», — говорил он.

Как пояснили источники «Коммерсанта», сербские власти в этой ситуации «опасаются прежде всего жестко негативной реакции Москвы», которая выражала озабоченность в связи с поставками оружия Украине.

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