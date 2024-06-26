Бабахнет как в «Сапере» 3 Алесь Гудия, «Позiрк»

26.06.2024, 11:22

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Лукашисты закладывают экономические мины.

До президентских выборов остается лишь около года, так что власти волей-неволей должны предложить населению некие контуры будущего. Но с позитивными сигналами у деятелей режима явная напряженка. А вот вероятность негативных сценариев (например, что прыгнут цены) и даже прилета «черных лебедей» только усиливается.

Какое наследие оставит Беларусь грядущим поколениям? Размышления на этот счет неутешительны. В основном вырисовываются проблемы, которые нынешний режим множит и закладывает под будущее, словно мины.

Как в игре «Сапер»

Сравнение будущего с минным полем вполне соответствует милитаристской риторике, ставшей привычной на фоне геополитического кризиса в Европе, вызванного широкомасштабным вторжением России в Украину.

Подобные сравнения приводят и экономисты, например Константин Сонин, говоря о замедленных бомбах, которые Владимир Путин оставляет в наследство российской экономике. Белорусская экономика также унаследует от теперешнего режима сложное и опасное минное поле.

Анализируя ее грядущие проблемы, можно провести параллель со старой компьютерной игрой «Сапер». Уже сейчас ряд проблем будущего можно обозначить флажками. Однако большая часть проблемного поля еще не открыта, и нам остается только гадать, где поджидают опасности.

Тем не менее попробуем выделить ключевые проблемы, которые неизбежно ждут экономику страны и корни которых лежат в ошибочных решениях, принимаемых властями на протяжении последних 30 лет — эпохи Александра Лукашенко.

Политика режима усугубила демографическую проблему

Первой и, пожалуй, ключевой проблемой, с которой предстоит столкнуться белорусской экономике, является демографическая.

Хотя в ее основе — естественные причины, их негативные последствия многократно усиливаются репрессивной политикой действующей власти. В результате сотни тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну. Острая нехватка квалифицированных специалистов, способных поддерживать курс на восстановление экономики, будет постоянной угрозой в будущем.

Демографические проблемы тесно связаны с социальными. Когда придет время реформ, трансформация экономической модели неизбежно скажется на уровне жизни. И чем дольше отсутствие реформ, тем болезненнее будет адаптация к новым экономическим реалиям.

Не секрет, что развитие рыночной экономики обычно приводит к росту неравенства доходов. При этом текущий, казалось бы, неплохой уровень экономического равенства в Беларуси представляет собой по сути равенство бедных, а потому не является основой для благоприятного будущего.

Придется разбираться с санкциями, долгами, привязкой к России

Очевидной проблемой, унаследованной от нынешних властей, будут многочисленные санкции против белорусской экономики. Если новая генерация управленцев продолжит политику, не соответствующую международным стандартам, санкционное давление сохранится или даже усилится.

Это, в свою очередь, негативно скажется на внешней торговле, доступе к международным рынкам. Лишь отмена санкций может позволить белорусской экономике развиваться. Но для этого понадобится политическая воля.

Еще одной рукотворной проблемой, созданной теперешними властями, является жесткая привязка экономики к Российской Федерации.

Беларусь сильно зависит от экономической поддержки со стороны Москвы, включая поставки энергоносителей по льготным ценам, подпитку бюджета и доступ на российский рынок. Россия является основным потребителем белорусского экспорта и единственным крупным маршрутом выхода на рынки третьих стран.

Смена экономической парадигмы в Беларуси неизбежно приведет к изменению отношений с Россией, снижению поддержки, преференций. Однако пример большинства восточноевропейских стран показывает, что даже сильную зависимость от «энергетической империи» можно преодолеть, обеспечив в итоге нормальное развитие по рыночным принципам.

Значительное долговое бремя также станет наследием для будущих поколений белорусских управленцев. С тех пор как в конце нулевых страна лишилась доступа к дешевым российским энергоносителям (преференции остаются, но не такие большие), внешний долг значительно вырос.

Небольшое его снижение в последние годы является скорее негативным симптомом, так как свидетельствует о том, что белорусская экономика находится на мировой обочине и перестала быть интересной для инвесторов.

Несмотря на то что текущий размер внешней задолженности не кажется критичным, для ее обслуживания стране необходимо участвовать в мировом рынке капитала. Здесь Беларусь сталкивается с очевидными трудностями, поскольку разорвано сотрудничество с ведущими международными экономическими структурами.

Следовательно, устойчивость экономических позиций будущих белорусских правительств будет во многом зависеть от их способности управлять внешней задолженностью и восстановить связь с потенциальными кредиторами.

Еще одна угроза — удар по социалке

Менее очевидной, но важной проблемой, вытекающей из предыдущих, является возможное ухудшение социальной инфраструктуры.

Ранее ее модернизировали при поддержке международных доноров. В их отсутствие финансирование идет исключительно за счет бюджета, возможности которого весьма и весьма ограниченны.

Поддержание достаточного уровня инфраструктуры и ее качества станет очевидным вызовом для новой генерации белорусских управленцев. В условиях трансформационного кризиса, вызванного переформатированием экономики (а это рано или поздно придется делать), государственные расходы на здравоохранение, образование и социальное обеспечение могут сократиться.

Это, в свою очередь, ухудшит качество жизни, усилит социальную напряженность, потенциально дестабилизирует ситуацию в стране. Здесь снова возрастает роль поддержки со стороны международных экономических институтов. Но с ними еще предстоит найти общий язык.

Рецепты известны, но…

Мы перечислили лишь самые актуальные проблемные точки белорусской экономики. По идее, для минимизации негативных последствий необходимо уже сейчас тщательно подготовиться к реформам, разработав детальный план перехода к настоящей рыночной экономике с учетом всех возможных рисков и способов их избежать.

Важно обеспечить социальную защиту населения, разработав программы поддержки безработных, пенсионеров и других социально уязвимых групп. Текущая система социальной поддержки не сможет эффективно функционировать в будущем.

Для поддержания работы экономики необходимо будет стимулировать рост частного сектора, создавая благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, придется преодолевать чрезмерную зависимость от одного зарубежного рынка. Потребуется диверсифицировать экономику, снижать зависимость от экспорта сырья, развивать другие отрасли, искать новые рынки сбыта.

При этом важно избежать ошибок начала 1990-х годов и для этого создать прозрачную и подотчетную систему госуправления.

В общем, все довольно понятно. Не нужно изобретать велосипед. Многие посткоммунистические страны проходили подобный путь.

Только вот уповать на прозрение нынешнего белорусского руководства было бы наивно. Чтобы сохранить свою власть здесь и сейчас, оно продолжает закладывать мины под будущее.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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