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В штабе Трампа раскрыли его план по завершению войны в Украине

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  • 26.06.2024, 11:28
  • 4,822
В штабе Трампа раскрыли его план по завершению войны в Украине
Дональд Трамп

Это будет приоритетом.

Если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, его приоритетом будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, однако при этом европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности, заявили в избирательном штабе Трампа на запрос «Голоса Америки».

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам», - говорится в письменном ответе от имени директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга.

Кроме того, отмечается, что Трамп «сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене»:

«Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не состоялась, если бы Дональд Трамп был президентом. Так печально».

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