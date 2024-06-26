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Мать школьников: Наших детей хотят загнать в стойло!

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  • 26.06.2024, 11:32
  • 5,072
Мать школьников: Наших детей хотят загнать в стойло!

Крик души.

Наступили каникулы, родители наконец-то вздохнули с облегчением, пишет читательница сайта Charter97.org из Борисова Юлия. Три месяца без пропаганды и идеологии, без военных командиров и автоматов Калашникова. Три месяца на восстановление слабой детской психики!

Но родителей никак не хотят оставить в покое. Как только начинается лето, так сразу начинаются эксперименты с введением школьной формы. До чего же надоели! Кому она нужна, эта школьная форма? Ответ один – только легпрому, чтобы пополнить баланс за счет родителей, которых заставляют ее покупать.

Как мама мальчика, который перешел в 4 класс, скажу так: своему ребенку каждый день выдаю новый комплект одежды, потому что за день он становится грязным и потным. Получается, из-за экспериментов лукашистов я должна потратить последние деньги на 5 комплектов школьной формы? И дочери минимум 2, чтобы не сушить феном школьную форму в понедельник утром.

В прошлом году мы были вынуждены переехать в Польшу, и здесь с интересом наблюдаем, как у них практически каждый месяц проводятся развлекательные мероприятия для детей. Например, был день пижам, и в школу все желающие могли прийти в пижамах. Моя дочь побоялась, потому что мы все травмированы этой системой, но потом весь вечер с восторгом рассказывала, какие у кого пижамы.

Или однажды их попросили принести учебники не в рюкзаках, а каким-то экстравагантным способом. Боже мой, что там только не было: и тележки из магазина, и корзины, и ящики, и чемоданы, и даже кто-то пришел с детской коляской.

Или, например, был день головных уборов. Как же было весело, когда вела дочку в школу, и смотрела на детей, которые также шли на уроки в разных смешных шапках, кепках, коронах на голове. И поверьте мне, моя дочь каждый такой день маскарада воспринимает с большой радостью.

И какие травмы имеют наши белорусские дети, когда в конце года просят одеться «черный низ белый верх»!

Так разве от этой униформы улучшится качество образования? Мне кажется, что это попытка загнать всех в одно стойло, потому что для меня это одинаковое одеяние больше похоже на одежду рабов.

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