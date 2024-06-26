На торги выставили земельный участок Виктора Бабарико 5 26.06.2024, 11:44

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Он находится в 20 км от МКАД.

На сайте электронных торгов «БелЮрОбеспечение» выставили на продажу с аукциона очередное имущество, принадлежащее Виктору Бабарико, — земельный участок с баней в деревне Мочаны. Торги должны пройти 31 июля.

Выставили на аукцион участок площадью 0,75 га в деревне Мочаны Логойского района (это около 20 км от МКАД). Он предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Земля находится в водоохранной зоне водохранилища Вяча.

На участке расположена баня из профилированного бруса, стены отделаны дранкой. Размер постройки 9×7,2 метра, есть терраса 9,7×7,8 метра.

В строении разведено электричество. Парилка обшита вагонкой из лиственных пород. Установлена дровяная печь для бани Кastor Saga 20 TS1.

Должником числится Виктор Дмитриевич Бабарико. Имущество было арестовано следствием, судебным исполнителем наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Начальная цена имущества составляет 152 695 рублей. При наличии участников торгов аукцион состоится 31 июля.

Напомним, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая 2020 года заявил о своих президентских амбициях. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор, Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима.

Ранее через аукционы продали некоторое имущество Виктора Бабарико, в том числе автомобиль и часы.

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