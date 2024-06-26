Дуда в беседе «один на один» рассказал Си Цзиньпину об атаках Лукашенко

Дуда в беседе «один на один» рассказал Си Цзиньпину об атаках Лукашенко4
- 26.06.2024, 11:50
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Гибридная война мешает китайскому проекту «Пояса и Пути».
Президент Польши Анджей Дуда поделился с журналистами результатами переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
Во время разговора «один на один» он изложил видение польской стороны российской агрессии против Украины и гибридной атаки Беларуси на границе. Также он рассказал о гибели польского солдата после атаки мигранта.
«Говорил об этом в контексте двусторонних отношений, которые имеем с Китаем, той политики, которую мы вместе реализуем годами, в частности, с начала моего президентства, с 2015 года, это реализация идеи «Пояса и Пути», в которой Польша должна была быть партнером Китая, таким окном для Китая в Европу, не только в нашу часть Европы, Европу Центральную, но и в целый Европейский союз.
Потому что в нашу сторону идут прямые железнодорожные линии из Ченду, один из этих железнодорожных путей идет через Украину, и он не действует из-за войны, а другой идет через Беларусь. Конечно, белорусская гибридная атака на нашу границу, к сожалению, сильно влияет на возможности торгового обмена и мешает идее «Пояса и Пути», — сказал президент Польши.
Отметим, ранее президент Польши заявил, что предупредил Си Цзиньпина о возможном закрытии границы с Беларусью.