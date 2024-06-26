Cжигает жировую ткань: названа самая полезная для организма каша

Cжигает жировую ткань: названа самая полезная для организма каша3
- 26.06.2024, 11:56
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Этот продукт также восстанавливает кишечник и стабилизирует уровень сахара в крови.
По словам врачей, овсянка способна «зарядить» наш кишечник всеми необходимыми микроэлементами, чтобы он мог нормально функционировать. Овсяная каша содержит большую часть клетчатки, белка, витаминов и минералов — ученые по пользе приравнивают ее к куриному мясу. А еще в ней содержатся медленные углеводы, которые обеспечивают продолжительное насыщение и не дают нарастать излишней жировой ткани, пишет tsn.ua.
Какая польза овсянки: почему ее стоит есть каждый день
Приводит в порядок работу кишечника. Благодаря растворимой клетчатке каша способна образовывать гелеобразную консистенцию, поддерживающую работу желудочно-кишечного тракта. Если употреблять овсянку с ягодами или фруктами, можно в разы улучшить работу пищеварительной системы.
Нивелирует риски сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря содержанию антиоксидантов и клетчатки каша способна снизить уровень «плохого» холестерина, стабилизирует сахар и снижает кровяное давление.
Улучшает микрофлору кишечника. Овсянка работает как пребиотик, поэтому помогает питать полезные бактерии кишечника. Это влияет на повышение иммунитета, улучшает общее самочувствие и настроение.
Не дает нарастать излишней жировой ткани. Ученые провели исследования и выяснили, что овсяная каша способна снизить и стабилизировать вес. За счет содержания бета-глюкана овсянка помогает разгонять метаболизм и расщеплять жир. Клетчатка же насыщает организм на длительный промежуток времени, поэтому человек будет употреблять меньше калорий в течение дня.