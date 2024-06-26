закрыть
26 июня 2024, среда, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cжигает жировую ткань: названа самая полезная для организма каша

3
  • 26.06.2024, 11:56
  • 6,286
Cжигает жировую ткань: названа самая полезная для организма каша

Этот продукт также восстанавливает кишечник и стабилизирует уровень сахара в крови.

По словам врачей, овсянка способна «зарядить» наш кишечник всеми необходимыми микроэлементами, чтобы он мог нормально функционировать. Овсяная каша содержит большую часть клетчатки, белка, витаминов и минералов — ученые по пользе приравнивают ее к куриному мясу. А еще в ней содержатся медленные углеводы, которые обеспечивают продолжительное насыщение и не дают нарастать излишней жировой ткани, пишет tsn.ua.

Какая польза овсянки: почему ее стоит есть каждый день

Приводит в порядок работу кишечника. Благодаря растворимой клетчатке каша способна образовывать гелеобразную консистенцию, поддерживающую работу желудочно-кишечного тракта. Если употреблять овсянку с ягодами или фруктами, можно в разы улучшить работу пищеварительной системы.

Нивелирует риски сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря содержанию антиоксидантов и клетчатки каша способна снизить уровень «плохого» холестерина, стабилизирует сахар и снижает кровяное давление.

Улучшает микрофлору кишечника. Овсянка работает как пребиотик, поэтому помогает питать полезные бактерии кишечника. Это влияет на повышение иммунитета, улучшает общее самочувствие и настроение.

Не дает нарастать излишней жировой ткани. Ученые провели исследования и выяснили, что овсяная каша способна снизить и стабилизировать вес. За счет содержания бета-глюкана овсянка помогает разгонять метаболизм и расщеплять жир. Клетчатка же насыщает организм на длительный промежуток времени, поэтому человек будет употреблять меньше калорий в течение дня.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников