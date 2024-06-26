В Беларуси боятся показывать игры сборной Украины

В Беларуси боятся показывать игры сборной Украины2
- 26.06.2024, 12:04
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Сегодня украинские футболисты будут бороться за выход в плей-офф Евро.
Завершается групповой этап на чемпионате Европы по футболы. Состоятся четыре матча. Однако белорусским зрителям покажут только три из них.
Вне эфирной сетки СТВ и «РТР-Беларусь» осталась игра с хорошей вывеской: Украина — Бельгия. Впрочем, как и прежде.
В группе Е вообще запутанная ситуация: у всех команд — Румынии, Бельгии, Словакии и Украины — по три очка перед последним туром.
По правилам, матчи Словакия — Румыния и Украина — Бельгия пройдут одновременно — в 19.00 по Минску.