В Беларуси боятся показывать игры сборной Украины 2 26.06.2024, 12:04

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Сегодня украинские футболисты будут бороться за выход в плей-офф Евро.

Завершается групповой этап на чемпионате Европы по футболы. Состоятся четыре матча. Однако белорусским зрителям покажут только три из них.

Вне эфирной сетки СТВ и «РТР-Беларусь» осталась игра с хорошей вывеской: Украина — Бельгия. Впрочем, как и прежде.

В группе Е вообще запутанная ситуация: у всех команд — Румынии, Бельгии, Словакии и Украины — по три очка перед последним туром.

По правилам, матчи Словакия — Румыния и Украина — Бельгия пройдут одновременно — в 19.00 по Минску.

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