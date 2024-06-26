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BILD: Стратегия россиян провалилась

  • 26.06.2024, 12:11
  • 4,256
BILD: Стратегия россиян провалилась

Два российских наступлениях захлебнулись.

В субботу в районе поселка Дубовое к югу от Белгорода прогремели взрывы. Как выяснилось, украинские ракеты HIMARS поразили российские комплексы ПВО «Панцирь-С1». Они прикрывали областной центр с юга и находились в 37 км от госграницы. Дальнобойность HIMARS достигает 85 км, они могли находиться не на самой границе, а в 30-40 км к югу.

Как отмечает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, уничтожение «Панцирей» под Белгородом говорит о провале российской стратегии последних недель. Когда в мае ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области, одной из целей называлось создание «буферных зон», чтобы ВСУ не могли обстреливать Белгород с приграничной территории. Россия стала продвигаться по двум направлениям: на Липцы и на Волчанск.

Оба наступления захлебнулись, а между ними образовался коридор, который по-прежнему контролирует Украина. Именно оттуда HIMARS и ударили по «Панцирям» под Белгородом.

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