Российский миллиардер ввез из ЕС элитный самолет за $110 миллионов

Российский миллиардер ввез из ЕС элитный самолет за $110 миллионов2
- 26.06.2024, 12:09
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В обход санкций.
Изданию The Moscow Times удалось установить возможного владельца нового бизнес-джета Airbus A320neo, который попал в Россию вопреки санкциям, запрещающим поставку иностранной авиатехники.
По данным двух источников на рынке бизнес-авиации, обладателем самолета стоимостью более $115 млн может быть один из основателей компании «Киевская площадь» Зарах Илиев. Он находится под санкциями США и Великобритании.
Его состояние около $3 млрд, говорится на сайте Forbes. Доход «Киевской площади» (Илиев владел половиной этого бизнеса) от аренды в 2023 году — $1,76 млрд.
Илиев купил свой самолет на замену старому Airbus A318CJ, говорит один из источников. Второй подтверждает, что владелец связан с группой «Киевская площадь».
Этот борт Airbus Corporate Jets выпустила с завода в конце 2019 года под серийным номером 8774. В январе 2020-го он перелетел в Базель для оснащения vip-интерьером и покраски — на это ушел целый год.
Самолет покупался через зарегистрированную в Сан-Марино компанию с адресом на Мальте и получил номер T7-HHH. Летом 2022-го Airbus ACJ320neo сменил прописку на азербайджанскую и получил другой номер — 4K-5555. Затем он получил таджикский номер EY-565 и 14 июня сменил прописку на российскую и номер на RA-73889.
Airbus A320neo стал первым бизнес-джетом ACJ из семейства NEO в России. Он представляет собой улучшенную версию самолетов семейства Airbus A320. Лайнер может преодолевать расстояние в 11,1 тыс. километров с 25 пассажирами на борту, находясь в воздухе до 13 часов. Во всем мире насчитывается всего десять таких бизнес-джетов.