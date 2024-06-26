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«Ник и Майк»: Во дворце Лукашенко очень неспокойно и нервно

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  • 26.06.2024, 12:14
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«Ник и Майк»: Во дворце Лукашенко очень неспокойно и нервно

Китаю слабаки не нужны.

Телеграм-канал «Ник и Майк» сообщает, что вчера во Дворце было очень неспокойно и нервно. В лучших традициях хунты было решено «делать хоть что-то».

Первым направлением такой деятельности стала попытка подобрать доказательства, чтобы убедить всех недовольных ситуацией на границе, что Минск тут ни при чем и вообще жертва. Организатор миграции – Россия, а хунта просто не имеет ресурсов, чтобы бороться.

Аргумент крайне слабый. Так как неоднократно было доказано, что хунта зарабатывает на трафике, каратели хунты оказывают содействие нелегалам. Спорадические проявления борьбы с отдельными группами имеют место в случае, когда «не заплатили».

Хотите бороться с мигрантами, у которых российские визы, отменяйте договор о взаимном признании виз, цель которого – организация трафика.

Нет ресурсов бороться с мигрантами – прекратите борьбу с народом и высвободите десятки тысяч людей в погонах.

Вторым направлением бурной деятельности стало вылизывание и дифирамбы в адрес Китая, чье недовольство решили попробовать направить в другую сторону. Однако и здесь не стоит ожидать ничего прорывного. Лесть, попытки надавить на жалость или строить из себя жертву приведут лишь к обратному результату. Можно сколько угодно делать комплименты помощнику ректора или слать делегации в Пекин, ситуацию это не исправит, а усугубит.

И, наверное, можно было бы сказать, что это «полбеды», но в Минске российский Лавров (ака грустная армянская лошадь), который не дает расслабиться и упорно талдычит о необходимости выполнения договоренностей по транзиту, но уже политическому, и интеграционному треку.

С Россией сложно. Ценность гарантий там могут подтвердить Евгений Пригожин и Ахмат Кадыров.

С Китаем – тоже. Там слабаки не нужны, это проверено ранее, еще в 2020-м.

Будет очень интересно.

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