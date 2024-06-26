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Белорус «кинул под сидуху» ГАИшнику тысячу рублей

  • 26.06.2024, 12:22
  • 1,998
Белорус «кинул под сидуху» ГАИшнику тысячу рублей

Сотрудник ГАИ не оценил предложение.

В Узденском районе сотрудник ГАИ остановил Geely Emgrand за превышение скорости на 40 км/ч. Водитель предложил сотруднику милиции тысячу рублей.

«Кину под сидуху тысячу и поеду?» — предложил нарушитель.

«Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки мужчина проигнорировал и оставил деньги под пассажирским сиденьем служебного автомобиля», — рассказали в милиции.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

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