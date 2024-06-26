Белорусов предупредили о значительном росте цен на такси 1 26.06.2024, 12:28

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Уже этим летом в Беларуси серьезно изменятся условия для пассажирских перевозчиков, в том числе, такси. Им придется зарегистрироваться в новом госреестре и внести коррективы в привычные условия работы. Водители уже предупредили, что нововведения, предусмотренные указом №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», приведут к «неизбежному» сокращению числа таксистов, а также к «значительному росту» цен на их услуги.

Большинство таксистов, опрошенных журналистами портала «Автобизнес», сошлись во мнении, что после обязательной регистрации такси в спецреестре многим участникам рынка придется пересмотреть условия работы и, возможно, отказаться от этого дела. Ведь за включение в реестр, по словам водителей, придется заплатить немалую сумму. В результате таксистов, как ожидается, станет меньше, что неизбежно приведет к росту тарифов.

«По нашим подсчетам, (тарифы вырастут — ред.) процентов на 25–30. Но ведь услуги такси у нас и так одни из самых дешевых в мире. Везде оно считается транспортом премиум-класса, т.е. повышенной комфортности. Так что все нормально», — поделился своим взглядом на ситуацию Брестский предприниматель Юрий.

Его коллега из Гродно, который работает в такси недавно, отметил, что лично его «грядущие нововведения не радуют».

«Доход точно больше не станет, скорее, уменьшится, так как есть вероятность повышения стоимости поездки для пассажиров. Спрос на такси может существенно снизиться», — прокомментировал мужчина «неизбежное повышение цен».

Такое же мнение выразил Владислав из Бреста, работающий в такси в качестве наемного работника. По его словам, требование законодателей об обязательном включении в реестр является «чрезмерным» и в результате «скорее сузит рынок и приведет к значительному росту цен на поездки».

При этом другой таксист, Алексей из Бреста, ожидаемое повышение тарифов, наоборот, расценил как позитивный момент. По его словам, сейчас услуги такси в Беларуси «слишком дешевые» с учетом постоянно растущих затрат на топливо, ремонт и обслуживание авто.

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