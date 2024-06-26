Aston Martin выпустил экстремальный суперкар
- 26.06.2024, 12:35
Его создали для звезды «Формулы-1».
Презентован новый суперкар Aston Martin Valiant. Экстремальную трековую версию купе Valour изначально создавали по заказу двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, однако впоследствии решили выпустить лимитированной серией из 38 автомобилей, пишет «Фокус».
Новый Aston Martin Valiant отличается агрессивным дизайном, в котором ретро мотивы вроде широкой решетки радиатора сочетаются с карбоновым обвесом и огромным антикрылом. Оригинальные 21-дюймовые колесные диски изготовлены из магния.
Салон Aston Martin Valiant отделан кожей, алькантарой, полированным алюминием и карбоном. Спортивные кресла Recaro разделены высоким центральным тоннелем, а рычаг механической КПП имеет открытую кулису.
Отдачу 5,2-литрового V12 твин-турбо увеличили до 745 л. с. и 753 Н∙м. Суперкар Aston Martin получил спортивный дифференциал, адаптивные амортизаторы и большие карбоно-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.