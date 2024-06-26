В Гродно началось небывалое нашествие чаек 26.06.2024, 12:45

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Специалист рассказала, что с этим делать.

Жители Гродно жалуются на нашествие чаек в городе. Птицы мешают спать своими криками, засоряют фасады зданий и атакуют домашних животных. Об этом сообщает «Гродзенская праўда».

Больше всего чаек развелось в районах Девятовка, Ольшанка и Вишневец. Из-за крика пернатых люди вынуждены проспаться в четыре часа утра.

«Каждое утро просыпаюсь от криков чаек. Спросонья кажется, что это громко плачут маленькие дети. Решили с мужем ухать в деревню до конца лета: жизнь под крики чаек на Девятовке очень изматывает», — рассказала одна из местных жительниц.

Кроме того, птицы заставляют переживать владельцев собак, поскольку во время прогулок норовят клюнуть или ударить крылом. Опасения вызывает и то, что чайки питаются из мусорных баков и могут заразить других животных какой-нибудь инфекцией.

Некоторые гродненцы начали устанавливать пугала на крышах домов. Так, к примеру, на улице Соломенковской можно увидеть воздушного змея, который отпугивает чаек. Как он парит в безветренную погоду, неясно, но по словам местных, он эффективен, они теперь спят спокойно.

Тем временем заведующая просветительским сектором Гродненского зоопарка Елена Попова пояснила, что чайки в Беларуси стали таким видом, который обитает рядом с человеком.

По ее словам, в Гродно их впервые заметили 20 лет назад, они прилетели из Минска, а туда прибыли из Европы, со временем стали привычными, как голуби и вороны.

Зимой большинство гродненских чаек возвращаются на незамерзающие водоемы Минска, поскольку там можно найти рыбу, которой они питаются. В целом эти птицы непривередливы, едят также моллюсков, насекомых, червей и даже остатки еды из мусорных контейнеров.

Чаще всего в городах встречаются серебристая чайка и хохотунья. Последняя как раз и издает эти пронзительные крики, которые мешают гродненцам.

По мнению Елены Поповой, чайки продолжат расселяться в городах, поэтому к ним надо либо привыкнуть, либо искать способы отпугивания.

Специалист советует перед с конца лета до конца зимы, перед началом гнездования чаек, очистить крышу здания, раз в неделю проверять, прилетают ли туда птицы. Если есть гнездо, но в нем нет яиц, его можно убрать. Однако стоит помнить, что по закону, с 16 февраля по 14 августа в период гнездования запрещено разрушение птичьих гнезд.

Во дворах нужно убрать мусорки и закрывать контейнеры, чтобы они не привлекали чаек. Можно отпугивать птиц надувными пугалами в виде больших хищных пернатых или установить металлические щипы по краям крыш.

По словам Попой, самый дорогой способ — звуковой отпугиватель, который стоит несколько сотен беларусских рублей.

«Акустические отпугиватели с определенной частотой воспроизводят голоса хищных птиц или другие тревожные звуки. Встроенный таймер включает их с восходом солнца, как только птицы просыпаются, и отключает вечером», — пояснила она.

Если прибор качественный, то он будет действовать минимум в пределах десяти гектаров.

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