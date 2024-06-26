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Лукашенко отобрал у белорусов значительную часть льгот

  • 26.06.2024, 12:52
  • 1,448
Лукашенко отобрал у белорусов значительную часть льгот

Что и для кого изменится с 1 июля?

С 1 июля в Беларуси урежут соцпакет, который государства ранее гарантировало населению. К примеру, попасть в дома-интернаты может стать сложнее, а соцуслуги от частников попадут под лицензироние. «Зеркало» напоминает об основных новшествах.

В Беларуси существуют гарантии государства по соцобслуживанию. Это то, на чем любят акцентировать внимание наши чиновники, когда говорят о социально ориентированном государстве. Этот соцпакет до сих пор считался во многом неприкасаемым — тем, что гарантирует государство и что не подпадает под существенное изменение.

Когда говорят о соцобслуживании, то подразумевают в том числе специальные территориальные центры, дома-интернаты, центры семьи и детей, а также негосударственные некоммерческие организации, которые выполняют соцуслуги по государственному заказу.

Попасть в дома-интернаты может стать сложнее

С 1 июля также по-новому будут оказывать долговременный уход по соцуслугам и медобслуживаю. Чиновники хотят, чтобы людей, которые нуждаются в такой помощи, как можно дольше держали дома. Перевести их в дом-интернат смогут в том случае, если состояние здоровья не позволяет находиться в своем жилье.

«Организация такого ухода позволит максимально продлить пребывание граждан, нуждающихся в уходе, в привычной благоприятной домашней среде», — заявляли ранее в Минтруда.

Впрочем, дома-интернаты для престарелых и инвалидов хотят называть по-новому — социальными пансионатами, дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития — детскими социальными пансионатами, а специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов — домами сопровождаемого проживания.

Оптимизируют набор соцуслуг, которые может получить человек

Чиновники также изменят критерии, по которым будут определять, что человеку требуются соцуслуги. К примеру, по тем, которые оказывают людям на дому — через соцработников.

«Сегодня используется медицинская модель, то есть нуждаемость в социальных услугах основывается на состоянии здоровья человека. При этом такая модель не учитывает индивидуальные особенности получателей социальных услуг», — отмечали ранее в Минтруда.

С 1 июля чиновники намерены помимо состояния здоровья будут учитывать «условия жизнедеятельности гражданина (наличие безбарьерной среды, удобств, горячей воды, лифта), а также его социальное окружение и другие факторы».

Урежут список тех, кто может претендовать на соцобслуживание

Со следующего месяца также откорректируют список причин, по которым человека могут признать попавшим в трудную жизненную ситуацию и предоставить ему соцобслуживание. Как говорилось в законопроекте, к примеру, исключат из таких оснований безработицу, наличие в семье ребенка с особенностями психофизического развития (но оставят пункт о наличии ребенка-инвалида). Еще один важный момент — убрали из этого перечня отсутствие у человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, трудоспособных родственников, которые обязаны по закону его содержать. Это могут быть, к примеру, дети, которые должны присматривать за родителями.

При этом в перечне причин для оказания соцзащиты оставили в том числе сиротство, отсутствие определенного места жительства, рождение двойни (троих или больше детей), а также семейное неблагополучие и домашнее насилие.

Соцуслуги от частников подпадут под лицензирование

С 1 июля появится лицензирование для частников, которые оказывают социальные услуги с проживанием пожилым и инвалидам. Они должны будут получить лицензию от местных властей до 1 октября этого года. Ранее подобное лицензирование ввели для школ, из-за чего закрылись многие частные.

В Беларуси насчитывается по меньшей мере 15 частных домов престарелых. Только у одной из сетей есть пансионаты в десяти городах Беларуси.

В Минтруда продвигали создание специального реестра тех, кто оказывает соцуслуги, но от этой идеи в итоге отказались.

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