У Зеленского отвергли план Трампа 26.06.2024, 12:55

Замораживать войну таким образом было бы «странно».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг предложение советников бывшего президента США Дональда Трампа по заморозке украинского конфликта по линии фронта. Подоляк отметил, что замораживать войну таким образом было бы «странно», поскольку Россия нарушила международное право и ее армия находится на украинской территории.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским. Там четко прописано — мир может быть только справедливым и мир может быть основан только на международном праве», — сказал он в интервью Reuters.

Подоляк добавил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности. Он также назвал абсурдными условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным. «Мы видим план Путина — он абсолютно нелеп», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может потребовать от Киева начать мирные переговоры с Москвой под угрозой прекращения поставок американского оружия. Это предусматривает план по урегулированию военного конфликта в Украине, который разработали два ключевых советника Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017–2021) генерал-лейтенант в отставке < Кит Келлог и Фред Флейтц. В то же время инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Москве усилением поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров. План предусматривает заморозку конфликта по «имеющейся линии фронта».

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