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ГАИ хочет ввести электронный паспорт для всех авто

  • 26.06.2024, 13:02
ГАИ хочет ввести электронный паспорт для всех авто

Пока они нужны лишь для новых и привезенных авто.

В Беларуси могут ввести обязательный электронный паспорт для всех автомобилей.

Пока наличие электронного паспорта транспортного средства нужно для новых авто или привезенных в Беларусь из других стран, но со временем его хотят ввести для всех машин, сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ Александр Шмаенков во время пресс-конференции.

На территории Беларуси зарегистрировано порядка четырех миллионов трехсот тысяч единиц транспортных средств.

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