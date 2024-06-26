Уникальный украинский робот «Смайлик» атакует оккупантов
- 26.06.2024, 13:10
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Житель Полтавской области Артем и его брат разработали и производят для Сил обороны Украины колесные роботизированные плафтормы-камикадзе «Смайлик». О новом роботе разработчик рассказал в интервью изданию «Суспільне Полтава».
По словам Артема, его брат занимался эвакуационными беспилотниками и получил от военных запрос на дрон-камикадзе. В итоге братья вместе создали колесного робота, которого назвали «Смайлик». Аппарат управляется дистанционно пультом, может преодолевать до 5 километров в радиусе до 3 километров, нести груз весом до 21 килограмма. Взрывчатку военные устанавливают сами, рассчитывая нужный вес и мощность.
Мужчины производят дроны «Смайлик» уже около двух месяцев и за это время выпустили 30 таких аппаратов. За неделю получается изготовить до 5 дронов. В производстве задействованы примерно 8 человек — это знакомые братьев, которые имеют нужное оборудование, помогают с резкой металла, сваркой и электроникой.
Стоимость одного «Смайлика» без пульта — около 15 тысяч гривен. Волонтеры уже закупают эти аппараты для военнослужащих на фронт. Вырученные средства Артем с братом тратят на закупку оборудования для новых беспилотников.