Уникальный украинский робот «Смайлик» атакует оккупантов 26.06.2024, 13:10

Видео.

Житель Полтавской области Артем и его брат разработали и производят для Сил обороны Украины колесные роботизированные плафтормы-камикадзе «Смайлик». О новом роботе разработчик рассказал в интервью изданию «Суспільне Полтава».

По словам Артема, его брат занимался эвакуационными беспилотниками и получил от военных запрос на дрон-камикадзе. В итоге братья вместе создали колесного робота, которого назвали «Смайлик». Аппарат управляется дистанционно пультом, может преодолевать до 5 километров в радиусе до 3 километров, нести груз весом до 21 килограмма. Взрывчатку военные устанавливают сами, рассчитывая нужный вес и мощность.

Мужчины производят дроны «Смайлик» уже около двух месяцев и за это время выпустили 30 таких аппаратов. За неделю получается изготовить до 5 дронов. В производстве задействованы примерно 8 человек — это знакомые братьев, которые имеют нужное оборудование, помогают с резкой металла, сваркой и электроникой.

Стоимость одного «Смайлика» без пульта — около 15 тысяч гривен. Волонтеры уже закупают эти аппараты для военнослужащих на фронт. Вырученные средства Артем с братом тратят на закупку оборудования для новых беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com