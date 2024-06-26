Цунами для Шойгу с Герасимовым
- 26.06.2024, 13:17
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Россия погружается в бездну.
Международный уголовный суд выписал ордер на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и пока ещё главы Генерального штаба Валерия Герасимова по обвинениям в ударах по гражданским объектам и мирным гражданам в Украине.
Список военных преступников, разыскиваемых МУС, расширяется.
Кроме того ЕСПЧ признал Россию виновной по иску Украины о нарушениях Европейской конвенции по правам человека во временно оккупированном Крыму.
В частности Россию обвиняли в систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию или проукраинскую деятельность на территории временно оккупированного Крыма с момента его захвата в 2014 году, или в Российской Федерации.
Настолько глубоко на юридическое дно Россия ещё никогда не опускалась. Даже во времена СССР, когда творились не менее чудовищные преступления советской властью, а Запад был более решительный, настолько весомых заключений и обвинений не выдвигалось.
Яркий пример того, в какую бездну погружается Россия при Путине и погружение это продолжается.
Александр Коваленко, «Телеграм»