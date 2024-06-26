Песков прокомментировал ордера на арест Герасимова и Шойгу 9 26.06.2024, 13:23

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

И заявил, что РФ их не признает.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, выданные Международным уголовным судом.

Он назвал их «абсурдными, как и ордер на арест Путина».

Он также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, не является членом соответствующего статута.

Как говорится в заявлении Международного уголовного суда, ордера выданы по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в Украине как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года.

По версии суда, Шойгу и Герасимов несут ответственность за несколько военных преступлений: нанесении ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдачу приказа о совершении преступлений и неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

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