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Песков прокомментировал ордера на арест Герасимова и Шойгу

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  • 26.06.2024, 13:23
  • 5,918
Песков прокомментировал ордера на арест Герасимова и Шойгу
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

И заявил, что РФ их не признает.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал абсурдными ордера на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, выданные Международным уголовным судом.

Он назвал их «абсурдными, как и ордер на арест Путина».

Он также напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, не является членом соответствующего статута.

Как говорится в заявлении Международного уголовного суда, ордера выданы по предполагаемым международным преступлениям, совершенным в Украине как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года.

По версии суда, Шойгу и Герасимов несут ответственность за несколько военных преступлений: нанесении ударов по гражданским объектам, причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдачу приказа о совершении преступлений и неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

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