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Куда движется война

  • Александр Коваленко
  • 26.06.2024, 13:31
  • 6,438
Куда движется война
Александр Коваленко

Занимательные цифры.

Они нужны для более широкого понимания того, куда движется война и на чьей стороне реальная инициатива, а не иллюзорная

2022

Потери личного состава российской оккупационной армии — 92 920 (27 230 за первые 5 месяцев войны);

Танки — 2 820;

ББМ — 5 222;

Ствольная артиллерия — 1 936;

РСЗО — 383;

ПВО — 204;

Автотранспорт — 4 290;

Спецтехника — 171.

2023

Потери личного состава — 253 290 (с 01.01.2023−31.05.2023 потери составили 101 650 чел.);

Танки — 2 954;

ББМ — 5 003;

Ствольная артиллерия — 6 461;

РСЗО — 520;

ПВО — 412;

Автотранспорт — 6 610;

Спецтехника — 1 096.

2024 (01.01.2024 — 31.05.2024)

Потери личного состава — 148 770;

Танки — 1 757;

ББМ — 3 860;

Ствольная артиллерия — 4 702;

РСЗО — 145;

ПВО — 190;

Автотранспорт — 6 676;

Спецтехника — 904.

В сравнении с 2022 годом в 2023-м рост потерь личного состава вырос в 2,7 раза. В сравнении с 2023-м в 2024-м отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022-м, то в 2024 рост составил в 5,5 раз.

Захват украинских территорий замедлился в 80 раз.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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