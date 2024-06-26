Куда движется война
- Александр Коваленко
- 26.06.2024, 13:31
- 6,438
Занимательные цифры.
Они нужны для более широкого понимания того, куда движется война и на чьей стороне реальная инициатива, а не иллюзорная
2022
Потери личного состава российской оккупационной армии — 92 920 (27 230 за первые 5 месяцев войны);
Танки — 2 820;
ББМ — 5 222;
Ствольная артиллерия — 1 936;
РСЗО — 383;
ПВО — 204;
Автотранспорт — 4 290;
Спецтехника — 171.
2023
Потери личного состава — 253 290 (с 01.01.2023−31.05.2023 потери составили 101 650 чел.);
Танки — 2 954;
ББМ — 5 003;
Ствольная артиллерия — 6 461;
РСЗО — 520;
ПВО — 412;
Автотранспорт — 6 610;
Спецтехника — 1 096.
2024 (01.01.2024 — 31.05.2024)
Потери личного состава — 148 770;
Танки — 1 757;
ББМ — 3 860;
Ствольная артиллерия — 4 702;
РСЗО — 145;
ПВО — 190;
Автотранспорт — 6 676;
Спецтехника — 904.
В сравнении с 2022 годом в 2023-м рост потерь личного состава вырос в 2,7 раза. В сравнении с 2023-м в 2024-м отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022-м, то в 2024 рост составил в 5,5 раз.
Захват украинских территорий замедлился в 80 раз.
Александр Коваленко, «Фейсбук»