Госконтроль пришел с проверкой в офис «Паритетбанка»7
- 26.06.2024, 13:40
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В «Паритетбанк» пришли с проверкой сотрудники Комитета государственного контроля и Департамента финансовых расследований. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.
«В ходе проверки будут рассмотрены вопросы соблюдения законодательства при осуществлении банковских операций клиентов банка», — говорится в сообщении.
В частности, будут проверять, как банка использует прибыль, его операции с нерезидентами Беларуси, а также организацию системы корпоративного управления и работу с обращениями граждан.
Отметим, что «Паритетбанк» — это белорусский акционерный коммерческий банк. Основан 1991 году под названием коммерческий банк «Поиск» и получил нынешнее название в 2004 году. До 2018 года банк принадлежал управлению делами Александра Лукашенко, после чего был передан Госкомитету по имуществу. В 2020 году владельцем банка стала кипрская структура сына российского олигарха Михаила Гуцериева, Саида Гуцериева, Beristore Holdings Limited. После введения санкций Саид Гуцериев продал банк российскому предпринимателю Расиму Исмаилову.