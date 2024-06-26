Госконтроль пришел с проверкой в офис «Паритетбанка» 7 26.06.2024, 13:40

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В «Паритетбанк» пришли с проверкой сотрудники Комитета государственного контроля и Департамента финансовых расследований. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.

«В ходе проверки будут рассмотрены вопросы соблюдения законодательства при осуществлении банковских операций клиентов банка», — говорится в сообщении.

В частности, будут проверять, как банка использует прибыль, его операции с нерезидентами Беларуси, а также организацию системы корпоративного управления и работу с обращениями граждан.

Отметим, что «Паритетбанк» — это белорусский акционерный коммерческий банк. Основан 1991 году под названием коммерческий банк «Поиск» и получил нынешнее название в 2004 году. До 2018 года банк принадлежал управлению делами Александра Лукашенко, после чего был передан Госкомитету по имуществу. В 2020 году владельцем банка стала кипрская структура сына российского олигарха Михаила Гуцериева, Саида Гуцериева, Beristore Holdings Limited. После введения санкций Саид Гуцериев продал банк российскому предпринимателю Расиму Исмаилову.

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