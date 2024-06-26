«Это классический пример анти-Мидаса» 26.06.2024, 13:55

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Борислав Береза

Путина ждет разочарование.

Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС, что еще несколько лет назад было сложно представить. Украинское общество сейчас рекордно проевропейское и выступает за вступление в НАТО.

Как эти трансформации в сознании стали возможными? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Знаете, я бы не преувеличивал, что это было невозможно представить несколько лет назад. В 2019-м году украинский парламент проголосовал за то, чтобы в Конституцию был внесен вектор на евроинтеграцию и НАТО. Уже тогда больше половины украинцев хотели быть членами Альянса, а более двух третей хотели быть членами Евросоюза.

Изменения произошли кардинальные, но реальностью это стало в последнее время. Из-за войны нам сделали, скажем так, определенные скидки в требованиях. Но это скидки только на начальном этапе, далее нас ждут тяжелые переговоры с каждой из стран, получение согласия на принятие в члены и процесс, который некоторые страны до сих пор не могут пройти, например, страны бывшей Югославии. Но там свои причины.

У нас все еще впереди, и я надеюсь, что достаточно быстро, как Эстония лет за семь, мы сможем стать членами Евросоюза. Очень бы хотелось этого, но я точно понимаю, что во время войны это не произойдет.

— Все, за что берется Путин, имеет обратный эффект. Последние примеры: поездка в КНДР — Южная Корея собирается дать оружие Киеву, Вьетнам — на следующий день Ханой заявляет о стратегическом союзе с США. Попытка лишить Украину европейского будущего — максимальный разворот украинского народа на Запад. Что-то не вяжется с образом великого стратега, которым Путина пытаются представить в РФ.

— Животным, которые населяют Россию, безразлично, что и где происходит. Им сказали, что «Путин велик», значит, для них он «велик». Для них Путин является фактически наместником Бога и представителем высшей силы на Земле. Ни больше, ни меньше.

В то же время в Украине очень четко видят, что именно Путин приложил немало усилий, чтобы украинцы осознали ценность своего государства и стали полноценными гражданами своей страны. А попрощавшись с «совком», украинцы еще активней прогрессируют в направлении полноценных граждан самостоятельного независимого государства.

Еще недавно Харьков и Одесса были достаточно русофильскими городами. А на сегодняшний день, наверное, тяжело представить, кто бы ненавидел Россию больше, чем Одесса и Харьков. В этих городах практически неслышно русской речи именно по той причине, что многие просто принципиально переходят на украинский, это антагонизм к насаждению русского языка Путиным. Он многое сделал, чтобы Украина перешла на украинский язык в большинстве своем.

Кроме того, украинцы стали ценить свою страну значительно больше. Еще недавно многие соглашались, что русские и украинцы — один народ, потому что им об этом рассказывали с экранов российских каналов. Благодаря Путину большинство людей в Украине перестало смотреть российское телевидение, а мысль о том, что «мы же братья», вызывает только смех и раздражение, ничего иного.

Поэтому Путин является классическим примером такого анти-Мидаса. Если Мидас дотрагивался до любой вещи, а она превращалась в золото, то Путин дотрагивается до любой вещи — она превращается в де**мо.

— На что в этой всей ситуации надеется Путин? Европейское будущее Украины уже определено. Чего он будет сейчас добиваться? Какой-то заморозки войны? Будет попытка расколоть Запад? Чего ожидать?

— Путин будет делать все одновременно. Он действительно будет пытаться расколоть Запад через своих агентов влияния, через те партии, которые он финансирует, политиков, готовых с ним сотрудничать. Путин будет пытаться ослабить поддержку Украины, попытается поднять снова европессимистические настроения и будет продвигать месседж о том, что Украина фактически мешает Европе, что она не нужна Европе и проще вернуть все как было, мол, украинцы вообще должны быть с Россией.

Путин будет продвигать все те сообщения, которые мы уже слышали ранее, ничего нового не будет. Он будет пытаться уничтожить инфраструктуру в Украине, он будет пытаться атаковать все центры энергогенерации, теплогенерации, гидрогенерации. Для чего? Чтобы создать украинцам максимальный дискомфорт. Поэтому здесь ничего нового.

Но точно так же Путин будет сталкиваться с разочарованием от неполучения желаемого им результата, потому что, скажем так, Европа нас не бросит, это мы уже видим. Наши партнеры не хотят, даже при смене власти, чтобы победили российские нарративы, они осознали опасность России. А вот украинцы не откажутся от евроинтеграции, что бы Путин ни делал. Поэтому Украина для него потеряна.

Более того, ненависть украинцев к России и россиянам будет культивироваться и дальше, чем больше Путин будет сбрасывать на Украину бомб и ракет.

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