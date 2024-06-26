В Беларусь пришла жара 1 26.06.2024, 13:54

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На четверг и пятницу объявили «оранжевый уровень».

В Беларуси на четверг и пятницу объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 27−28 июня, в четверг и пятницу, максимальная температура воздуха во многих районах страны достигнет +30…32°С», — говорится в сообщении.

В Минске в четверг максимальная температура воздуха достигнет +30°С, в пятницу — +31°С.

Рекомендации МЧС при жаре:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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