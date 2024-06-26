В Беларусь пришла жара

В Беларусь пришла жара1
- 26.06.2024, 13:54
- 1,158
На четверг и пятницу объявили «оранжевый уровень».
В Беларуси на четверг и пятницу объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«В дневные часы 27−28 июня, в четверг и пятницу, максимальная температура воздуха во многих районах страны достигнет +30…32°С», — говорится в сообщении.
В Минске в четверг максимальная температура воздуха достигнет +30°С, в пятницу — +31°С.
Рекомендации МЧС при жаре:
как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.