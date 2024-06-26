Послы стран Евросоюза обсуждают новые санкции против Лукашенко 4 26.06.2024, 13:59

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Вопрос был срочно вынесен на повестку дня.

Новые ограничительные меры в отношении режима Александра Лукашенко обсуждают послы стран ЕС в Брюсселе 26 июня. Об этом сообщает DW.

Вопрос был срочно вынесен на повестку дня, так как это последнее заседание постоянных представителей под руководством Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. С 1 июля председательство по ротации перейдет к Венгрии.

«За последние месяцы стало очевидным, что основной обход санкций (в отношении РФ. – Ред.) происходит через Беларусь, – отметил дипломатический источник DW в Брюсселе. – Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть».

Согласно источнику DW, в последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении Беларуси, чтобы привести его в соответствие с санкционными мерами в отношении России.

«Мы понимаем, что это очень короткий срок, так как обычно на то требуется несколько недель, – подчеркнул собеседник DW. – Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов посчитали, что мы должны попытаться успеть до 30 июня».

Введение новых санкций против режима Лукашенко активно продвигает Бельгия. Если они будут приняты на уровне послов 26 июня, их могут утвердить на саммите ЕС в Брюсселе 27-28 июня.

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