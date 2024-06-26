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Ковалевский покидает «переходный кабинет» из-за разногласий с Тихановской

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  • 26.06.2024, 14:15
  • 3,166
Ковалевский покидает «переходный кабинет» из-за разногласий с Тихановской
Валерий Ковалевский

Он заявил о «расхождениях в стратегическом видении путей».

Валерий Ковалевский заявил, что прекращает выполнять обязанности заместителя руководителя и представителя по иностранным делам в так называемом объединенном переходном кабинете Светланы Тихановской.

«На этом направлении появились расхождения в стратегическом видении путей достижения целей демократического движения, в организации и тактике ведения работы, а также в подходах к внутренней политике», — сообщил Валерий Ковалевский на своей странице «Фейсбуке».

На просьбу свободы уточнить расхождения с «кабинетом» Тихановской Валерий Ковалевский ответил: «Других коммуникаций от меня не будет». На вопрос. чем он будет дальше заниматься, он ответил, что планов у него нет.

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