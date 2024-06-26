Ковалевский покидает «переходный кабинет» из-за разногласий с Тихановской

Ковалевский покидает «переходный кабинет» из-за разногласий с Тихановской3
- 26.06.2024, 14:15
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Он заявил о «расхождениях в стратегическом видении путей».
Валерий Ковалевский заявил, что прекращает выполнять обязанности заместителя руководителя и представителя по иностранным делам в так называемом объединенном переходном кабинете Светланы Тихановской.
«На этом направлении появились расхождения в стратегическом видении путей достижения целей демократического движения, в организации и тактике ведения работы, а также в подходах к внутренней политике», — сообщил Валерий Ковалевский на своей странице «Фейсбуке».
На просьбу свободы уточнить расхождения с «кабинетом» Тихановской Валерий Ковалевский ответил: «Других коммуникаций от меня не будет». На вопрос. чем он будет дальше заниматься, он ответил, что планов у него нет.