Армения отказалась участвовать в «Славянском базаре»1
- 26.06.2024, 14:25
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Из-за позиции Пашиняна.
Армянская делегация не будет участвовать в фестивале «Славянский базар» в Витебске в этом году. Об этом заявил Вреж Киракосян, глава делегации и директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства.
«В связи с заявлением премьер-министра Армении о прекращении официальных отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь, официальная делегация Армении приняла решение не ехать в Беларусь и не участвовать в ежегодном международном конкурсе «Славянский базар 2024», который пройдет в Беларуси с 8 по 18 июля этого года», — заявил Киракосян.
Как писал сайт Charter97.org, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет в Беларусь, пока у власти там будет находиться Лукашенко.