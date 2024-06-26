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«Наши родители сильнее этого старика с синими пальцами»

  • 26.06.2024, 14:33
  • 1,772
«Наши родители сильнее этого старика с синими пальцами»

Белоруска ответила лукашистам.

Читательница сайта Charter97.org из Витебска, пожелавшая остаться анонимной, поделилась размышлениями о том, как режим методично уничтожает основы для развития гражданского общества в Беларуси:

— Лукашисты методично уничтожают все живое, действенное и прогрессивное в нашей стране. Сначала они придумали способ ликвидировать частные школы с помощью так называемого лицензирования. Зачем им это понадобилось? Ответ очень простой: потому что там жил дух свободы, там дети, хоть и учились по утвержденным государством программам, но с помощью новых современных методов и подходов. Там детей учили думать, рассуждать и не бояться высказывать свое мнение. А оно диктатору надо? Таким поколением не поуправляешь, в загон не загонишь и работать за минималку не заставишь. Вот и потребовал синепалый все это «жэстачайшэ» закрыть, уничтожить, да еще и огромные штрафы взыскать.

Затем взялись за детские сады. Как такое может быть, чтобы в саду дети в два-три года не стояли по стойке «смирно» и не пели лукашистский гимн? «Не положено! Нам эти европейские ценности чужды». Приходи в государственный сад и учись рисовать что-то красно-зеленое, а не интересоваться динозаврами.

Ну и чтобы «вражеская мышь не пробежала», начали лицензирование частных домов престарелых. В этом случае «лицензирование» означает «ликвидация». В результате множество вынужденных эмигрантов, которые теперь не имеют возможности вернуться и позаботиться о своих родителях, не смогут выбрать что-то хоть немного лучшее из всех плохих вариантов решения этой проблемы.

Однажды наша подруга перенесла инсульт и не могла себя обслуживать. Пока к ней приходила няня, она даже немного оправилась, начала снова строить планы на будущее. Но ее дочь решила, что в государственном доме престарелых будет лучше. И отдала свою мать туда. Не прошло и месяца, как мы уже собрались по случаю печальной вести. На похоронах меня больше всего поразило, как она исхудала, от нее буквально остались одни кости. Этот образ моей подруги иногда всплывает в моей голове как напоминание о бесчеловечности лукашистского государства.

Но я верю, что наши родители сильнее этого старика с синими пальцами, они дождутся нас домой и будут иметь достойную и ухоженную старость.

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