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Кто несет угрозу для Путина

  • Владимир Пастухов
  • 26.06.2024, 14:32
  • 1,944
Кто несет угрозу для Путина

О дурном пророчестве.

В книге Тициано Терцани о его путешествиях по Дальнему Востоку рассказывается, что в Бирме считалось, что дурное пророчество можно обхитрить, выполнив предначертанное судьбой зло в меньшем масштабе. Например, когда был предсказан страшный голод в стране, местный правитель велел всем чиновникам три дня поститься - тем самым формально голод случился и предсказанного настоящего голода удалось избежать.

Особенно искусным в этом вопросе был социалистический диктатор У Не Вин. Однажды астрологи предсказали ему, что ему стоит опасаться «волнений с правой стороны». Для левого диктатора угроза была, казалось, однозначной, но он решил проблему радикально и искусно - велел немедленно и в одну ночь перейти с оставшегося с колониальных времен левостороннего движения на правостороннее. Народ немедленно стал волноваться по этому поводу, и технически пророчество было выполнено (волнения начались именно из-за правой стороны), но никакой угрозы его правлению они не принесли.

У меня есть подозрение, что подобную картину мы наблюдаем и в России. Пока Путину годами приносят предсказания угроз для его правления (не то астрологи, не то политтехнологи, не то социологи - кто их там разберет), он пытается откреститься от них наименьшей ценой - если волнения обещают из-за коррупции, то изобразив антикоррупционную кампанию, если обещают гражданскую войну - то сымитировав ее на внешней границе.

У Не Вину, правда, помогло не очень, и умер он под домашним арестом - но кто знает, возможно, этим он сымитировал пророчество о смерти в какой-нибудь настоящей тюрьме?

Владимир Пастухов, Telegram

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