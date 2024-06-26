Под Новогрудком маршрутка столкнулась с гужевой повозкой
- 26.06.2024, 14:45
Погиб водитель.
54-летний мужчина, который ехал на гужевой повозке утром 26 июня по дороге возле Новогрудка, погиб после столкновения с маршруткой, сообщает Следственный комитет Беларуси. В ДТП пострадали также 6 из 8 пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В отношении 57-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело.