Под Новогрудком маршрутка столкнулась с гужевой повозкой 26.06.2024, 14:45

иллюстративное фото

Погиб водитель.

54-летний мужчина, который ехал на гужевой повозке утром 26 июня по дороге возле Новогрудка, погиб после столкновения с маршруткой, сообщает Следственный комитет Беларуси. В ДТП пострадали также 6 из 8 пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В отношении 57-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело.

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